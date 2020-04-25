Суд в Чехии объявил незаконными меры правительства против карантина

В Чехии суд постановил, что правительство в пылу борьбы с пандемией незаконно ограничило свободу передвижения граждан и закрыло торговые точки.

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Решение суда касается лишь процедуры, по которой были введены эти меры, но оно, как считают эксперты, представляет собой важный урок: даже в чрезвычайной ситуации исполнительная власть не должна пытаться облегчить себе жизнь, обходя закон.

Суть принятого 23 апреля постановления Городского суда Праги состоит в том, что правительство запретило гражданам передвигаться по стране и собираться числом больше двух, а также закрыло магазины посредством указа министра здравоохранения, тогда как должно было сделать это так, как предписывает закон о чрезвычайных ситуациях: решение всего кабинета и утверждение в парламенте.

Как объясняет чешский адвокат Якуб Блажек в комментарии к решению суда на портале info.cz, теперь правительство Чехии должно срочно, до 27 апреля, заново принять эти меры уже по правильной процедуре, или же они прекратят действовать уже с 1 мая.

Решение пражского суда можно обжаловать, но правительство не заявляло о таком намерении, а вместо этого в тот же день, когда было оглашено решение суда, объявило о планах ускоренного выхода из карантина.

Уже с пятницы отменен запрет на выезд граждан Чехии за границу (правда, возвращающиеся должны будут сдать тест на коронавирус либо сесть в карантин на две недели), с 27 апреля откроются магазины площадью до 2500 кв.м. (помимо продуктовых, которые и так оставались открытыми), а также тренажерные залы, зоопарки и ботанические сады, с 11 мая - остальные магазины и торговые центры, с 25 мая - рестораны, отели, театры и все прочее.

Формально эти планы не связаны с решением суда: министр здравоохранения Адам Войтех, объявляя о них после заседания правительства, объяснил их прежде всего успехами в сдерживании распространения коронавируса.

"Однако фактически это именно следствие решения суда, - уверен живущий в Чехии российский политолог Иван Преображенский, - потому что до этого этих мер не планировалось, о них не заявляли. Открытие границ, например - это по сути логическое развитие судебного решения".