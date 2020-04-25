Кабмин уволил главу Офиса финансового контроля

Кабинет министров Украины уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительствао, сообщает БизнесЦензор.

"Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности главы Офиса финансового контроля в соответствии с частью первой статьи 871 закона Украины "О государственной службе", - говорится в распоряжении.

Буграк был назначен на эту должность в феврале 2020 года.

Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 20 октября 2019 года передал Государственную аудиторскую службу в подчинение Министерства финансов.

11 декбаря того же года Кабмин принял решение о создании Офиса финансового контроля, который должен заменить Государственную аудиторскую службу.

24 января 2020 года Кабмин назначил председателем Государственной аудиторской службы Игоря Буграка, который до этого занимал должность директора Департамента гармонизации внутреннего финансового контроля Министерства финансов.

Напомним, Кабинет министров создал Государственную аудиторскую службу в октябре 2015 года путем реорганизации Государственной финансовой инспекции. Деятельность Госаудитслужбы координировал Кабинет министров.

Кабмин 29 сентября уволил Лидию Гаврилову с должности главы Государственной аудиторской службы, назначив временно исполняющей обязанности главы ведомства заместителя председателя указанной службы Галину Вашеку.

Гаврилова была председателем Государственной аудиторской службы Украины с декабря 2015 года.