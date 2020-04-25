Шмыгаль назвал основные этапы выхода Украины из карантина

Выход из карантина будет состоять из пяти этапов, первый из которых должен начаться с 11 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

Он отметил, что, основываясь на цифрах и расчетах Национальной академии наук Украины, Кабинет министров предполагает, что рост прирост больных, которое можно назвать следующим пиком, ожидается с 3 по 8 мая.

"С 11 мая, я надеюсь, мы начнем первый этап выхода из карантина, когда мы ослабим определенные ограничения, начиная с возможности посещать парки, скверы. Дадим разрешение на работу магазинов оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами и т.п.", - сказал глава правительства.

По его словам, следующий этап выхода из карантина - это тот этап, когда начнет снижаться уровень заболеваемости и начнут освобождаться от больных медицинские учреждения.

"Третий, четвертый и пятый этапы - это фактически завершение карантина. Кроме этого, есть так называемые красный, оранжевый, желтый, зеленый уровни - это когда мы сможем разумными мерами управлять в тех точках, где возникают вспышки. Это отдельные территории, города, области, районы", - отметил Шмыгаль.

Он также сообщил, что уже есть понимание того, как поэтапно будет запускаться общественный транспорт и с какими ограничениями Украине придется жить.

"Это так называемая "экономика неприкосновенности": социальная дистанция, средства индивидуальной защиты и, соответственно, те ограничения, в которых мы живем уже сегодня и будем вынуждены жить в этом году точно, возможно и в следующем", - отметил премьер-министр.

По его словам, такая модель поведения должна быть воспринята и использоваться обществом в будущем.