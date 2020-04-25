Полиция Германии начала использовать водородные автомобили
Водородные кроссоверы Hyundai Nexo пополнили парк полицейских машин города Оснабрюк в Германии.
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Auto Motor und Sport.
При полном баке Hyundai Nexo могут проехать до 666 километров. Ближайшая заправка находится в нескольких километрах от центра Оснабрюка.
Покупка кроссовера на топливных элементах — не единственный вклад местного полицейского департамента в улучшение экологии. Ведомство также закупило электрический квадроцикл, 12 электрических велосипедов и 20 электрокаров.
Правоохранительные органы в Германии постепенно повышают долю электрических и гибридных автомобилей в общем числе служебных машин: например, водород-электрический кроссовер Mercedes-Benz GLC F-Cell используется в качестве патрульных машин в Гамбурге.
Однако большую часть парка немецкой полиции по-прежнему составляют практичные дизельные фургоны и универсалы.
Распространение водородных авто сдерживает нехватка достаточного количества водородных заправок. Их в стране пока 116.
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