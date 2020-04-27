В Китае создали безрельсовый трамвай на солнечных батареях

Китайская компания CRRC проведет в 20 городах по всему миру испытания безрельсовых трамваев на солнечных панелях.

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на ЭкоТехника.

Трамваи состоят из трех и пяти вагонов. Вмещают около 300 пассажиров. Сейчас трамваи работают в китайских городах Чжучжоу и Ибин, а также проходят испытания в Катаре.

В 2020 году будет проведено испытание в Перте, Австралия. Также испытания водородных трамваев пройдут в городах Европы, Азии, Африки, Австралии и Новой Зеландии.

Безрельсовые трамваи тихие и безопасны для окружающей среды. Они не создают выбросов благодаря электрической тяге и способствуют уменьшению выбросов в атмосферу.

На крыше у них находятся солнечные панели, поэтому им не нужны провода. Трамваи могут развивать скорость до 70 км/ч.