В Китае создали безрельсовый трамвай на солнечных батареях
Китайская компания CRRC проведет в 20 городах по всему миру испытания безрельсовых трамваев на солнечных панелях.
Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на ЭкоТехника.
Трамваи состоят из трех и пяти вагонов. Вмещают около 300 пассажиров. Сейчас трамваи работают в китайских городах Чжучжоу и Ибин, а также проходят испытания в Катаре.
В 2020 году будет проведено испытание в Перте, Австралия. Также испытания водородных трамваев пройдут в городах Европы, Азии, Африки, Австралии и Новой Зеландии.
Безрельсовые трамваи тихие и безопасны для окружающей среды. Они не создают выбросов благодаря электрической тяге и способствуют уменьшению выбросов в атмосферу.
На крыше у них находятся солнечные панели, поэтому им не нужны провода. Трамваи могут развивать скорость до 70 км/ч.
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