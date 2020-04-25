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Аудит медреформы показывает тревожные сигналы, – министр здравоохранения

Аудит медреформы показывает тревожные сигналы, – министр здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о тревожных сигнала, поступающих во время проведения аудита медреформы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наш аудит, который мы ввели в связи со вторым этапом реформы, показывает очень тревожные сигналы", - сказал он в субботу.

Министр отметил, что по информации, поступающей из регионов, где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск

"Я хочу быть откровенным и сказать, какие есть просчеты в медицинской реформе, что надо сделать, какой у нас будет план и как мы будем из этого выходить", - пояснил Степанов.

Он отметил, что медреформа должна завершиться без сокращенных медработников, с увеличенными зарплатами и с медициной, которой будут гордится украинцы.

МОЗ (1445) Степанов Максим (184) медреформа (9)


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С такой "медреформой" у нас скоро будет править естественный отбор.
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25.04.2020 18:14 Відповісти
Пане Стєпанов, не треба шукати бліх, або робити вигляд, що шукаєте. Погляньте глобальніше. Скільки отримує зарплатні лікар вторинної ланки? 5? Може 6 тисяч? Існує якийсь обов,язковий узаконений мінімум зарплатні, менше якого лікар не повинен отримувати? Чому зарплата сторожа, який спить в "будці" і відкриває ворота машинам швидкої допомоги вища за зарплату лікаря? Скільки НЦЗУ виділяє коштів лікарні за випадок (включаючи оперативне втручання) при черезвертлюговому переломі стегна? Не знаєтє?! А Ви поцікавтесь. Вам стане дуже цікаво, повірте. Я підрахував сам, приблизно. Для того, щоб оперуючий травматолог отримував зарплату хоча б 20 тис. вічно дерев,яних гривень, з існуючими тарифами йому потрібно проводити три таких операції кожного дня. Які ще тривожні сигнали Вам потрібні?! А то все на рашу пальцем тикаємо, а самі точно такі ж : "денег нет,но вы держитесь".
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25.04.2020 18:20 Відповісти
Министр высказывает здравые мысли,лучше поздно,чем никогда."Дебилореформу" в медицине надо срочно отменять,причем всю. Финансировать надо с госбюджета не "частные лаборатории"-"Рога и копыта" в медицине,а государственные больницы и лучших в мире врачей,которых поставили в невыносимые условия... Вернуть систему санэпидстанций,для принятия объективных решений руководству страны, вернуть ГОСТы, карать за выращивание ГМО -,последствия для здоровья людей и экологии затмят вред от любых "короновирусов". Это для начала.
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25.04.2020 23:13 Відповісти

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