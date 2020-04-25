Аудит медреформы показывает тревожные сигналы, – министр здравоохранения

Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о тревожных сигнала, поступающих во время проведения аудита медреформы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Наш аудит, который мы ввели в связи со вторым этапом реформы, показывает очень тревожные сигналы", - сказал он в субботу.

Министр отметил, что по информации, поступающей из регионов, где-то планируется сокращение медработников до конца года, где-то планируется снижение зарплаты, где-то начинают отправлять медработников в неоплачиваемый отпуск

"Я хочу быть откровенным и сказать, какие есть просчеты в медицинской реформе, что надо сделать, какой у нас будет план и как мы будем из этого выходить", - пояснил Степанов.

Он отметил, что медреформа должна завершиться без сокращенных медработников, с увеличенными зарплатами и с медициной, которой будут гордится украинцы.