Кабмин разблокировал счета НОТУ

Кабинет министров принял постановление "О внесении изменения в пункт 3 Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансовой поддержки публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Документ, разработанный Министерством культуры и информационной политики Украины, позволяет НОТУ погасить в течение 2020 года на основании решения суда задолженность перед акционерным обществом "Евроньюс", в том числе оплатить исполнительный сбор и другие расходы исполнительного производства.

В конце февраля НОТУ заявила о блокировании счетов в связи с открытием исполнительного производства по взысканию с "Общественного" около 308 млн грн в пользу акционерного общества "Евроньюс".