Facebook запустит сервис групповых видеозвонков

Facebook анонсировала запуск сервиса Messenger Rooms. С его помощью можно будет организовывать групповые видеозвонки в Facebook или Facebook Messenger. Участвовать в звонках сможет до 50 человек, ограничений по времени не будет.

Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

"Создайте чат (для звонка) из Facebook или Facebook Messenger и пригласите присоединиться к вашему видеозвонку любого, даже если у него нет учетной записи в Facebook", - говорится в пресс-релизе соцсети.

Точные сроки запуска сервиса не приводятся. Функция групповых видеозвонков также станет доступна в Instagram Direct, WhatsApp и Portal.

Накануне о планах внедрить видеозвонки в этом году сообщил Telegram. Соцсети и мессенджеры расширяют свои функции на фоне пандемии коронавируса, из-за которой люди по всему миру вынуждены перейти на работу из дома.