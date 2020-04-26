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Кабмин урегулировал вопрос зарплат работников таможни

Кабмин урегулировал вопрос зарплат работников таможни

Кабинет министров принял постановление, которое утверждает схему окладов должностных лиц и работников таможенных органов в 2020 году. Данное постановление определяет схему окладов государственным служащим, но не меняет непосредственно сами размеры окладов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Лица, находящиеся на госслужбе сохраняют оклады, определенные для госслужащих. Однако в контексте перехода Государственной таможенной службы к работе в формате единого юридического лица, руководство ГМС получает возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт. Это увеличение будет происходить в рамках неизменности Фонда заработной платы.

За работниками специализированного подразделения таможенных органов, непосредственно осуществляющих разработку программного обеспечения, сохраняются предыдущие условия оплаты труда, установленные законом еще в 2018 году.

Автор: 

Кабмін (7806) митниця (823) зарплата (1138)


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Ах воры! Ах ** вашу мать!!
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26.04.2020 14:12 Відповісти
Фонд з\п не меняется, как повышать? Сокращать численность работающих?
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26.04.2020 16:11 Відповісти
а он за что не возмется ,все назло народу , ведь сразу видно предатель работает на путлера ,вместе сермаком,,вот вам и приговор , обещал пороху а делает народу,,, страна ,задумайся при виборе в местние совети ,чтоб не одна сволочь зеленая не прошла,,,,,
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30.09.2020 23:44 Відповісти

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