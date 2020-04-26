Кабмин урегулировал вопрос зарплат работников таможни

Кабинет министров принял постановление, которое утверждает схему окладов должностных лиц и работников таможенных органов в 2020 году. Данное постановление определяет схему окладов государственным служащим, но не меняет непосредственно сами размеры окладов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Лица, находящиеся на госслужбе сохраняют оклады, определенные для госслужащих. Однако в контексте перехода Государственной таможенной службы к работе в формате единого юридического лица, руководство ГМС получает возможность увеличить на 50% должностные оклады тем работникам, которые будут переходить на контракт. Это увеличение будет происходить в рамках неизменности Фонда заработной платы.

За работниками специализированного подразделения таможенных органов, непосредственно осуществляющих разработку программного обеспечения, сохраняются предыдущие условия оплаты труда, установленные законом еще в 2018 году.