Boeing отказался от совместного производства самолетов с Embraer

Авиапроизводитель Boeing вышел из сделки с бразильским производителем самолетов Embraer, в случае реализации которой американская компания могла получить контроль над выпуском региональных пассажирских авиалайнеров.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Разорванное генерального соглашения предусматривало создание двух совместных предприятий. Одно из них должно было заниматься существующей программой производства коммерческих самолетов. Доля Boeing в нем составляла бы 80%.

Роль второго предприятия заключалась в развитии продаж военно-транспортного самолета средней дальности Embraer C-390 Millennium. Распределение долей в этой компании должно было быть 51% на 49% в пользу Embraer.

В заявлении Boeing подчеркивается, что компания два года работала с целью финализации сделки с Embraer и получила все необходимые разрешения от регуляторов за исключением Еврокомиссии.

"Последние семь месяцев у нас были продуктивные переговоры относительно спорных моментов договора, которые в конце-концов не стали успешными. Мы достигли точки, когда продолжение переговоров в рамках данного соглашения не решает возникшие спорные вопросы", - прокомментировал ситуацию президент подразделения Boeing по сотрудничеству с Embraer Марк Аллен.

Boeing и Embraer начали обсуждать объединение производства в рамках совместной компании после того, как Airbus получил мажоритарный контроль над выпуском канадских региональных самолетов Bombardier C Series.

Первоначальное соглашение стороны заключили 26 февраля 2019 года. Однако финализация сделки должна была состояться ближе к середине 2020 года после получения одобрения всех регуляторов.