Lufthansa Group за первый квартал увеличила убыток в 3,5 раза

Lufthansa Group в первом квартале 2020 года показала убыток 1,2 млрд евро до налогооблажения и выплаты процентов (EBIT).

Об этом говорится в сообщении авиакомпании, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Это в 3,5 раза больше по сравнению с убытком 336 млн евро, который группа показала в первом квартале 2019 года.

Общая выручка за отчетный период упала на 18%, с 7,8 млрд евро до 6,4 млрд евро. Только в марте 2020 года доходы Lufthansa Group на фоне связанного с коронавирусом кризиса в отрасли сократились на 1,4 млрд евро, или 47%.

Во втором квартале авиакомпания ожидает еще большие операционные потери, чем в первые три месяца 2020 года.

В настоящее время ликвидность группы составляет 4,4 млрд евро, однако авиакомпания прогнозирует ее значительное падение в ближайшие недели из-за необходимости выплат по финансовым обязательствам и возвратов билетов.

Сейчас Lufthansa Group проводит переговоры с правительствами стран, где находятся входящие в группу авиакомпании, о задействовании разных финансовых инструментов для обеспечения платежеспособности в ближайшем будущем.

"Правление уверено, что эти переговоры завершатся успешно", - подчеркнули в Lufthansa Group.

Немецкая группа включает авиакомпании Lufthansa, Eurowings, работающие в Германии, Brussels Airlines в Бельгии, Swiss в Швейцарии и Austrian Airlines в Австрии.