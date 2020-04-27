Количество онлайн платежей за доставку газа на Сумщине увеличилось на 15%

С начала карантина сохраняется тенденция увеличения расчетов за доставку газа онлайн, сообщает АО "Сумыгаз".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Однако в течение марта-апреля АО "Сумыгаз" получило от банков и платежных сервисов 1,5 тысячи оплат за услуги по доставке газа, в которых не указаны номер лицевого счета или адрес плательщика. К определению владельца оплаченных средств, платежи остаются неидентифицированных. А на лицевых счетах клиентов накапливается задолженность", - сообщает компания.

Компания обращает внимание клиентов на необходимость при оплате указывать свой личный счет и адрес, хранить квитанции об оплате. Это позволит быстро и корректно зачислить средства, уплаченные за доставку газа.

"Относительно не идентифицированных платежей, если клиент компании в течение двух недель после оплаты в онлайн-сервисах www.104.ua не видит зачислений на его личный счет средств, с высокой долей вероятности, они пришли из банковского учреждения или платежного сервиса без необходимых реквизитов плательщика. В этом случае, необходимо предоставить подтверждение произведенной оплаты – квитанции", - сообщает компания.

Во время карантина прислать скан-копию квитанции можно на электронный адрес [email protected], с указанием лицевого счета и адреса.

В АО "Сумыгаз" благодарны клиентам за своевременную оплату услуги. В сложные для всех времена, это помогает поддерживать стабильную и бесперебойную работу газовых сетей в области, работу аварийной службы.

Компания напоминает, что оплатить доставки газа можно дистанционно с помощью онлайн-сервисов 104.ua:

личного кабинета на сайте 104.ua

чат-бота "7104ua" в Viber или Telegram

мобильного приложения 104Mobile для Android

мобильного приложения 104Mobile Light для iPhone

Для потребителей АО "Сумыгаз" разработана экспресс-регистрацию, которая позволяет автоматически зарегистрировать личный кабинет на сайте 104.ua. Для этого достаточно позвонить со смартфона в контакт-центр по телефону 067 00-03-104 и сообщить оператору номер лицевого счета, который указан в квитанции каждого клиента. Операторы сами зарегистрируют кабинет, а потребитель в СМС получит логин и пароль к нему.

"Призываем потребителей, которые имеют возможность, оплачивать услуги газоснабжения вовремя. Эти средства необходимы для обеспечения деятельности компании и оплаты труда газовиков", - сообщает компания.