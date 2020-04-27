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Кабмин разрешил назначить руководство Госналоговой службы без проведения конкурса

Кабмин разрешил назначить руководство Госналоговой службы без проведения конкурса

Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта без проведения конкурса.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства, сообщает БизнесЦензор.

В распоряжениях указывается, что Кабмин согласился с предложением министра финансов Сергеем Марченко о необходимости назначения на должности главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Также правительство определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Кроме того, распоряжением №456 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Марченко о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной аудиторской службы также путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Распоряжением №457 от 24 апреля правительство согласилось с предложением министра инфраструктуры Владислава Криклия о необходимости назначения на вакантную должность государственного секретаря Мининфраструктуры путем заключения контракта о прохождении госслужбы. На проведение собеседований уполномочен сам Криклий.

Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".

Кабмін (7806) конкурс (430) Державна податкова служба (382)


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Какой удобный карантин! Мужчина ваш час закончился, продлевать будете?
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27.04.2020 10:56 Відповісти
Напевно, після того, як ситуація з конкурсом (коли потрібно було за вихідні зібрати усі документи) стала уже анекдотичною, то цей раніше об"явлений псевдоконкурс вирішили скасувати. І що з цим робити:

Кабмин разрешил назначить руководство Госналоговой службы без проведения конкурса - Цензор.НЕТ 3834
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27.04.2020 12:29 Відповісти
Напевно, через розголос про утаємничений конкурс, встигли за суботу-неділю зібрати документи не одна наперед визначена людина.
А раз так, то от вам конкурс , вірніше його відсутність. Демократії захотіли, конкурсів на державні посади... як обіцяв у своїх передвиборчих обмані Зеленській.
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27.04.2020 12:45 Відповісти
А какая РАЗНИЦА, И при Петруше назначали по конкурсу, И при Зеленском назначили - А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ ЖЕ. ПОЛУЧАЕТСЯ до одного места конкурсы.
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27.04.2020 13:42 Відповісти
Вот это по нашему! Верю, что наш зеленый кабмин может даже разрешить восход солнцу с севера!
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27.04.2020 13:46 Відповісти
Не совсем правда,брат Ермака конкурс провел.
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27.04.2020 13:49 Відповісти

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