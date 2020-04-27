Кабмин разрешил назначить руководство Госналоговой службы без проведения конкурса

Кабинет министров Украины разрешил назначение главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта без проведения конкурса.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте правительства, сообщает БизнесЦензор.

В распоряжениях указывается, что Кабмин согласился с предложением министра финансов Сергеем Марченко о необходимости назначения на должности главы и заместителя главы Государственной налоговой службы путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Также правительство определило первого заместителя министра финансов Дениса Улютина уполномоченным лицом для проведения собеседования в установленном порядке.

Кроме того, распоряжением №456 от 24 апреля правительство согласилось с предложением Марченко о необходимости назначения на вакантную должность главы Государственной аудиторской службы также путем заключения контракта о прохождении государственной службы.

Распоряжением №457 от 24 апреля правительство согласилось с предложением министра инфраструктуры Владислава Криклия о необходимости назначения на вакантную должность государственного секретаря Мининфраструктуры путем заключения контракта о прохождении госслужбы. На проведение собеседований уполномочен сам Криклий.

Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".