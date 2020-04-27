После заявления Зеленского о 47 тысячах зарплаты министров не уменьшились
Должностной оклад министра внутренних дел Арсена Авакова составил 53 660 грн, со всеми надбавками и вычетом налогов ему начислили 60 474 гривни.
Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.
Оклад руководительницы Генеральной прокуратуры Ирины Венедиктовой – 93 648 грн, заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова – 86 445 грн, а руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого – 75 672 грн.
Поскольку Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта, то за половину марта ее начисления со всеми надбавками составило 76 033 грн, Мамедов получил совокупно 109 378 грн, а Холодницкому в марте насчитали 181 612 грн.
Не живут на 47 000 грн в месяц и в Национальном антикоррупционном бюро. Так, должностной оклад директора НАБУ Артема Сытника в марте составил 102 097 грн, его первого заместителя Гизо Углавы – 85 761 грн, а должностные оклады заместителей руководителя НАБУ Татьяны Варварской и Анатолия Новака – 100 896 грн.
Председатель СБУ Иван Баканов в марте получил совокупно 87 399 грн, его первый заместитель Руслан Баранецкий 87 197 грн, а заместители Владимир Горбенко и Сергей Андрущенко по 79 020 грн.
Оклад министра юстиции Дениса Малюськи в марте составил 51 104 грн, в целом ему начислено – 60 095 грн.
Более 47 000 грн должностного оклада имеют министр энергетики Виталий Шубин и и.о. министра культуры Светлана Фоменко, их оклады – 48 294 грн. С начислением надбавок и вычетом налогов в марте месяце им насчитали 42 505 грн и 52 872 грн соответственно.
Президент Владимир Зеленский в фильме о себе заявил, что сейчас чиновники получают в 47 000 грн заработной платы. Эти слова не учитывают, что зарплаты работников бюджетных учреждений ограничили только с апреля и до конца карантина, а руководства компаний, которыми владеет государство ("Нафтогаз" или "Укрпочта"), ограничение не касается вообще.
Будь ласка, зачекайте...
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Имиджмейкер-: « Ты, дурак говори толпе то, что она хочет.
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Потому, что ваша зарплата им и нахй не нужна ни 50 тыс., ни 500 тыс. т. к. у них ОДНА ТОЛЬКО ВЗЯТКА СТАНДАРТНАЯ В ОДИН ДЕНЬ - 1 лям зелени. И Нахй им ваша зарплата???
Зачем это говно выбрали в 19 году
Аваков там вообще как сирота сидит.