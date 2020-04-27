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После заявления Зеленского о 47 тысячах зарплаты министров не уменьшились

После заявления Зеленского о 47 тысячах зарплаты министров не уменьшились

Должностной оклад министра внутренних дел Арсена Авакова составил 53 660 грн, со всеми надбавками и вычетом налогов ему начислили 60 474 гривни.

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Оклад руководительницы Генеральной прокуратуры Ирины Венедиктовой – 93 648 грн, заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова – 86 445 грн, а руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого – 75 672 грн.

Поскольку Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта, то за половину марта ее начисления со всеми надбавками составило 76 033 грн, Мамедов получил совокупно 109 378 грн, а Холодницкому в марте насчитали 181 612 грн.

Не живут на 47 000 грн в месяц и в Национальном антикоррупционном бюро. Так, должностной оклад директора НАБУ Артема Сытника в марте составил 102 097 грн, его первого заместителя Гизо Углавы – 85 761 грн, а должностные оклады заместителей руководителя НАБУ Татьяны Варварской и Анатолия Новака – 100 896 грн.

Председатель СБУ Иван Баканов в марте получил совокупно 87 399 грн, его первый заместитель Руслан Баранецкий 87 197 грн, а заместители Владимир Горбенко и Сергей Андрущенко по 79 020 грн.

Оклад министра юстиции Дениса Малюськи в марте составил 51 104 грн, в целом ему начислено – 60 095 грн.

Более 47 000 грн должностного оклада имеют министр энергетики Виталий Шубин и и.о. министра культуры Светлана Фоменко, их оклады – 48 294 грн. С начислением надбавок и вычетом налогов в марте месяце им насчитали 42 505 грн и 52 872 грн соответственно.

Президент Владимир Зеленский в фильме о себе заявил, что сейчас чиновники получают в 47 000 грн заработной платы. Эти слова не учитывают, что зарплаты работников бюджетных учреждений ограничили только с апреля и до конца карантина, а руководства компаний, которыми владеет государство ("Нафтогаз" или "Укрпочта"), ограничение не касается вообще.

Зеленський Володимир (2526) Кабмін (7806) зарплата (1139)


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Топ коментарі
+11
брехня ,словоблудіе це істина зе команди,головне піар клоунада на державному рівні
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27.04.2020 09:17 Відповісти
+7
Я уже писал тогда еще - ЛИШИТЕ ЭТИХ ВОРЮГ ЗАРПЛАТЫ ВООБЩЕ И СПАЛИТЕ ТОТ ГАДЮШНИК, В КОТОРОМ ОНИ УКРАИНУ ОБВОРОВЫВАЮТ - ОНИ ВСЕ РАВНО 25 ЛЕТ НА ПЕПЕЛИЩЕ ЕЩЕ СИДЕТЬ БУДУТ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ.
Потому, что ваша зарплата им и нахй не нужна ни 50 тыс., ни 500 тыс. т. к. у них ОДНА ТОЛЬКО ВЗЯТКА СТАНДАРТНАЯ В ОДИН ДЕНЬ - 1 лям зелени. И Нахй им ваша зарплата???
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27.04.2020 12:40 Відповісти
+4
В октябре прошлого года был принят Закон о свободном доступе граждан к берегам рек и озер. В начале марта должны были уже быть снесены все заборы. Ну и...?
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27.04.2020 11:22 Відповісти
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брехня ,словоблудіе це істина зе команди,головне піар клоунада на державному рівні
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27.04.2020 09:17 Відповісти
При Порошенко министры все бессеребниками были, еле концы с концами сводили?
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27.04.2020 14:30 Відповісти
А можна ще Лєніна і Олександра 3 згадати.
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27.04.2020 19:14 Відповісти
"А это пример так называемого вранья! Поздравляю Вас, господин "Соврамши"!(с)
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27.04.2020 11:18 Відповісти
В октябре прошлого года был принят Закон о свободном доступе граждан к берегам рек и озер. В начале марта должны были уже быть снесены все заборы. Ну и...?
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27.04.2020 11:22 Відповісти
Ще не всі паркани по зводили,а ви вже хочете зносити.Хіба так можна?
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27.04.2020 14:17 Відповісти
А может ХВАТИТ поднимать вопрос зарплат в министерстве!? А почему не поговорить О зарплат мэров городов и их заместителей, ДАВАЙТЕ обсудим зарплаты руководителей гор водоканалов У которых по декларациям более 100 тыс. гривен, А учитывая ТО, что все трубопроводы в плачевном состоянии, И из них вытекает питьевая - ЗОЛОТАЯ вода по всей Украине, ОНИ после ЭТОГО заслуживают на такие зарплаты!!?????
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27.04.2020 11:40 Відповісти
Безвластие
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27.04.2020 11:42 Відповісти
они еще тебе доплатят, чтобы у кормушек остаться.....
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27.04.2020 11:46 Відповісти
Цирк. Как будто к корыту лезут чтобы на зарплату жить. Они еще доплачивать будут чтобы ходить на такую *работу*
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27.04.2020 11:53 Відповісти
Вот когда за коррупцию и воровство из бюджета введут пожизненные тюремные сроки вот тогда реально уменьшится количество желающих туда лезть
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27.04.2020 11:55 Відповісти
Да хрен такое будет при нынешней власти, потому что, там почти все коррупционеры.
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27.04.2020 18:28 Відповісти
це в чергове доводить що при нинішній, так само як і при попередній владі прості громадяни звичайне бидло, над яким можна потішатися тим хто видерся на самі вищі щаблі влади і це буде доти, поки самі низи не почнуть контролювати владу
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27.04.2020 12:08 Відповісти
Россия. Выборы. Диалог кандидата и его имиджмейкера.
Имиджмейкер-: « Ты, дурак говори толпе то, что она хочет.
А делай то, что тебе надо!»
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27.04.2020 12:30 Відповісти
Я уже писал тогда еще - ЛИШИТЕ ЭТИХ ВОРЮГ ЗАРПЛАТЫ ВООБЩЕ И СПАЛИТЕ ТОТ ГАДЮШНИК, В КОТОРОМ ОНИ УКРАИНУ ОБВОРОВЫВАЮТ - ОНИ ВСЕ РАВНО 25 ЛЕТ НА ПЕПЕЛИЩЕ ЕЩЕ СИДЕТЬ БУДУТ БЕЗ ЗАРПЛАТЫ.
Потому, что ваша зарплата им и нахй не нужна ни 50 тыс., ни 500 тыс. т. к. у них ОДНА ТОЛЬКО ВЗЯТКА СТАНДАРТНАЯ В ОДИН ДЕНЬ - 1 лям зелени. И Нахй им ваша зарплата???
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27.04.2020 12:40 Відповісти
і я завжди про це
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27.04.2020 12:53 Відповісти
Помните деда Панаса и сказки на ночь ???? Вот вот !!! Так это тоже самое. Основная цель .Любыми путями вскарабкаться на Олимп власти а там как кизяк Гав Гав Рилюк .Из грязи в князи и побольше и пожирнее нахапать а сможешь остаться как Ляшкин (ну тот самый с золотыми вилами ) за голоса по пару лимонов американо рубле .Вот такая картина маслом. НЕ ВЕРЬ НЕ БОЙСЯ НЕ ПРОСИ
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27.04.2020 12:42 Відповісти
Гаврилюк сейчас таксует в Киеве ..И что он наворовал ???
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27.04.2020 17:35 Відповісти
Может он имел в виду оклад?
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27.04.2020 12:48 Відповісти
а що, там ще і ЗП платять...
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27.04.2020 12:52 Відповісти
А что , кто то ещё верит словам этого брехливого ЗЕполеона ?
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27.04.2020 13:05 Відповісти
а чтобы понять что говно - это говно было обязательно его на вкус попробовать ?
Зачем это говно выбрали в 19 году
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27.04.2020 17:36 Відповісти
Он имел в виду выдачу на руки. На руки дают 45, а остальное - на карту! Все честно.
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27.04.2020 16:01 Відповісти
Слезы мешают дочитать эту новость.

Аваков там вообще как сирота сидит.
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27.04.2020 16:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tvhSPfh0fG4 Хто такий Зеленський? Підсумок року
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27.04.2020 17:26 Відповісти
С такими зарплатами, всегда будете просить деньги у МВФ. При других президентах, таких зарплат у чинушек небыло, разве это мыслимо, чтоб в месяц по 100-200 тысяч получать? Простой рабочий за всю свою жизнь такие деньги не получит, а что говорить о пенсионерах? "Слава новым" лицам, а также и Зе!!!
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27.04.2020 18:21 Відповісти
28 РОК1В ГРАБИЛИ ДЕРЖАВУ ТРЕБА ЗАК1НЧУВАТИ З ЦИМ ЗЛОМ
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27.04.2020 22:44 Відповісти

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