После заявления Зеленского о 47 тысячах зарплаты министров не уменьшились

Должностной оклад министра внутренних дел Арсена Авакова составил 53 660 грн, со всеми надбавками и вычетом налогов ему начислили 60 474 гривни.

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Оклад руководительницы Генеральной прокуратуры Ирины Венедиктовой – 93 648 грн, заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова – 86 445 грн, а руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого – 75 672 грн.

Поскольку Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта, то за половину марта ее начисления со всеми надбавками составило 76 033 грн, Мамедов получил совокупно 109 378 грн, а Холодницкому в марте насчитали 181 612 грн.

Не живут на 47 000 грн в месяц и в Национальном антикоррупционном бюро. Так, должностной оклад директора НАБУ Артема Сытника в марте составил 102 097 грн, его первого заместителя Гизо Углавы – 85 761 грн, а должностные оклады заместителей руководителя НАБУ Татьяны Варварской и Анатолия Новака – 100 896 грн.

Председатель СБУ Иван Баканов в марте получил совокупно 87 399 грн, его первый заместитель Руслан Баранецкий 87 197 грн, а заместители Владимир Горбенко и Сергей Андрущенко по 79 020 грн.

Оклад министра юстиции Дениса Малюськи в марте составил 51 104 грн, в целом ему начислено – 60 095 грн.

Более 47 000 грн должностного оклада имеют министр энергетики Виталий Шубин и и.о. министра культуры Светлана Фоменко, их оклады – 48 294 грн. С начислением надбавок и вычетом налогов в марте месяце им насчитали 42 505 грн и 52 872 грн соответственно.

Президент Владимир Зеленский в фильме о себе заявил, что сейчас чиновники получают в 47 000 грн заработной платы. Эти слова не учитывают, что зарплаты работников бюджетных учреждений ограничили только с апреля и до конца карантина, а руководства компаний, которыми владеет государство ("Нафтогаз" или "Укрпочта"), ограничение не касается вообще.