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Беларусь почти полностью загрузила свои НПЗ из-за низких цен на нефть

Беларусь почти полностью загрузила свои НПЗ из-за низких цен на нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси загружены почти на 100%, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией (снижением цен на нефть), восстановили все резервы, все емкости", - сообщил Крутой в интервью телеканалу ОНТ.

Отвечая на вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он отметил, что "загруженность близка к 100%".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля, посещая Смолевичский район, поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть. "Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал президент.

Білорусь (1590) нафта (4852) НПЗ (380) нафтопродукти (463)


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Нам надо немедленно делать тоже самое.
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27.04.2020 09:23 Відповісти
Беларусь стратегічні запаси нефті заповнили на 100 %,а наші евреї не собираються робити стратегічні запаси даром, вони потім будуть купляти в три дорога
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27.04.2020 09:29 Відповісти

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