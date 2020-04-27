Беларусь почти полностью загрузила свои НПЗ из-за низких цен на нефть

Нефтеперерабатывающие заводы Беларуси загружены почти на 100%, сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы, действительно, оперативно воспользовались этой ситуацией (снижением цен на нефть), восстановили все резервы, все емкости", - сообщил Крутой в интервью телеканалу ОНТ.

Отвечая на вопрос, какая сейчас загруженность НПЗ, он отметил, что "загруженность близка к 100%".

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 апреля, посещая Смолевичский район, поручил закупить про запас нефтепродукты в условиях низких цен на нефть. "Надо мобилизоваться, надо знать, сколько сможем хранить в хозяйствах топлива, сколько на базах - в районах, областях. Надо купить нефтепродукты и заполнить хранилища", - сказал президент.