Количество случаев коронавируса в Украине превысило 9 тысяч

В Украине зафиксировано 9009 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство охраны здоровья.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 9:00 27 апреля в Украине 9009 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 220 летальных, 864 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая", - сообщает министерство.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 апреля в Центр поступило 647 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 25489 сообщений о подозрении на COVID-19.