Япония запретила въезд из Украины в связи с коронавирусом

Япония расширила список стран, которым запрещен въезд в государство. Теперь в перечень включены Украина, Россия, Беларусь, и еще 11 стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение утвердил в понедельник правительственный штаб по мерам против коронавируса. Общее число стран, гражданам которых запрещен въезд в Японию, достигло 87.

"Меры в отношении этих 14 стран вступят в силу с 29 апреля", — сказал премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,9 млн человек, умерли свыше 203 тыс. В Японии COVID-19 заразились более 13,2 тыс. человек, погибли 360.