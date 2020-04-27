ОПЕК прогнозирует повышение цен нефти до $40 за баррель

ОПЕК прогнозирует, что цена нефти во второй половине 2020 года будет колебаться вокруг $40 за баррель.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как заявил министр энергетики Алжира Мохамед Акраб в интервью алжирскому телевидению, в течение мая-июня мировые цены на нефть в среднем возрастут до $35 за баррель в результате реализации договоренностей ОПЕК++.

По его словам, "рынки начали подавать позитивные сигналы" в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее.

Акраб отметил также, что кроме решений ОПЕК++ восстановлению цен будут способствовать результаты тех мер, которые были предприняты в некоторых странах, в том числе в Китае и Европе.

Страны ОПЕК+ в середине апреля договорились с 1 мая снизить нефтедобычу и призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка. База отсчета квот по снижению - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии для которых она составит 11 млн б/с. Так, в мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ от этого уровня составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%).

Министр энергетики Алжира Мохамед Акраб занимает пост президента конференции ОПЕК до декабря 2020 года, представляя страну, которая председательствует в картеле.