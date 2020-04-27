Кабмин поддерживает создание комиссии по проверке Налоговой и Таможни, – Шмыгаль

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что поддерживает создание парламентом временной следственной комиссии по проверке информации о возможных злоупотреблениях в Госналоговой и на таможне за последние годы.

Об этом Шмыгаль написал в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Это и есть реальный "аудит государства", который мы готовы проводить вместе с народными депутатами. В то же время, я призываю правоохранительные органы прозрачно провести расследование информации о возможных махинациях в таможенной и налоговой сферах", – заявил премьер.

Шмыгаль также заявил, что бюджет-2019 показал один из худших показателей по поступлениям за последние годы.

"Мы видим, что ситуация в 2020 году не улучшилась, и не только из коронакризиса", – добавил глава правительства.

Премьер также сообщил, что сейчас Кабинет министров находится в процессе подбора эффективных команд, которые смогут реализовывать эту работу в сложнейший время.

Кабинет министров на закрытом заседании уволил Максима Нефьодова с должности главы Таможенной службы, а Сергея Верланова – с должности руководителя Налоговой службы.

Увольнения Нефьодова и Верланова требовал бывший министр финансов Игорь Уманский, который сам был уволен с должности в конца марта, но недавно стал советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Нынешний же министр финансов Сергей Марченко всего несколько дней тому назад заявлял, что увольнение руководителей Таможенной и Налоговой служб "не решит ни одну из определенных государством задач и просто заведет нас в тупик".