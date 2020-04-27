"Укргаздобыча" сохранила прошлогодний уровень добычи газа

АО "Укргаздобыча" вышла на показатели добычи товарного газа на уровне аналогичного периода прошлого года и удержала отклонения в пределах минус 0,4%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укргаздобычи" сообщает БизнесЦензор.

"По оперативным данным, объем добычи АО "Укргаздобыча" за январь-март 2020 составляет 3,4 млрд кубометров природного газа, который был отпущен населению и ТКЭ", - сообщает компания.

"Мы активно работаем над тем, чтобы уменьшить последствия кризиса. Сервисный контракт, который мы заключили с международной компанией Expert Petroleum, позволит привлечь иностранные инвестиции и практики управления истощенными месторождениями уже в этом году", - заявил заместитель гендиректора компании Александр Романюк.

Компания продолжает модернизацию наземной инфраструктуры, в частности запланированы проекты переоснащения имеющихся и строительства новых УКПГ. Продолжаются совместные проекты с компанией Schlumberger по бурению скважины №888 Шебелинского месторождения и Halliburton по восстановлению работы скважин из недействующего фонда, путем бурения боковых стволов.