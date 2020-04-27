БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
311 0

"Укргаздобыча" сохранила прошлогодний уровень добычи газа

АО "Укргаздобыча" вышла на показатели добычи товарного газа на уровне аналогичного периода прошлого года и удержала отклонения в пределах минус 0,4%.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укргаздобычи" сообщает БизнесЦензор.

"По оперативным данным, объем добычи АО "Укргаздобыча" за январь-март 2020 составляет 3,4 млрд кубометров природного газа, который был отпущен населению и ТКЭ", - сообщает компания.

"Мы активно работаем над тем, чтобы уменьшить последствия кризиса. Сервисный контракт, который мы заключили с международной компанией Expert Petroleum, позволит привлечь иностранные инвестиции и практики управления истощенными месторождениями уже в этом году", - заявил заместитель гендиректора компании Александр Романюк.

Компания продолжает модернизацию наземной инфраструктуры, в частности запланированы проекты переоснащения имеющихся и строительства новых УКПГ. Продолжаются совместные проекты с компанией Schlumberger по бурению скважины №888 Шебелинского месторождения и Halliburton по восстановлению работы скважин из недействующего фонда, путем бурения боковых стволов.

видобуток (1791) Укргазвидобування (937)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 