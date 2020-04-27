Кабмин выделил на выплату помощи по безработице 6 миллиардов

Кабинет министров на внеочередном заседании 24 апреля принял постановление "О выделении средств для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

Постановлением Фонду было выделено 6 млрд грн, а также утвержден порядок использования указанных средств.

В частности, выделенные средства будут направлены на выплату:

пособия по безработице – 1,28 млрд грн;

повышение минимального размера пособия по безработице с 650 грн до 1000 гривен;

помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;

выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было раньше;

помощь по частичной безработице – 4,72 млрд грн;

выплаты субъектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая – это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая – помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", – отметил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 марта принял постановление "О внесении изменений в Порядок регистрации, перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу".

Согласно внесенным изменениям, на период действия карантина предоставление статуса безработного должно происходить сразу после подачи им заявления, а пособие по безработице должно назначаться с первого дня после регистрации.

При этом предоставляется право зарегистрированным безработным не посещать службу занятости в течение 30 и более календарных дней (коммуникация зарегистрированных безработных и работников службы занятости будет происходить дистанционно - по телефону, электронной почте).