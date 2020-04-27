Киев подготовил план по выходу из карантина, – Кличко

Киев подготовил план последовательных действий по ослаблению ограничительных мер, но есть решения, которые должны принять Кабинет Министров Украины и Верховная Рада, заявил мэр Виталий Кличко.

Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.

"Киев, как я говорил, готовится к ослаблению ограничений и восстановлению экономики города. Мы уже подготовили необходимые для этого решения и есть план последовательных действий. Но не все важные и необходимые шаги - в полномочиях местной власти. И есть решение, которые в компетенции правительства и Верховной Рады", - сказал Кличко.

Он выразил убеждение, что правительство и парламент должны безотлагательно увеличить размер бюджетной программы на открытие предпринимательской деятельности.

"Сегодня в Госбюджете заложены средства максимум на 8,5 тысячи будущих предпринимателей. А таких должно быть минимум 100 тысяч. Эта программа будет направлена в первую очередь на тех, кто потерял работу и украинцев, вернувшихся из-за границы и готовых создавать бизнес и рабочие места", - отметил Кличко.

Также мэр отметил важность создания государственной кредитной программы для производителей.

Он подчеркнул, что необходимо предоставить органам местного самоуправления право регулировать размер и базу местных налогов и сборов. По видам деятельности уже сегодня, не дожидаясь нового бюджетного года.

Кличко напомнил, что карантин в Украине правительство продолжило до 11 мая и обнародовал этапы его будущих послаблений. Однако столичные власти замечания по предложенному плану действий.

"У Киева есть некоторые замечания относительно перечня и последовательности шагов. И на этой неделе мы обнародуем, что на первом этапе предлагает и собирается делать столица", - сказал Кличко.