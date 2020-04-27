Зеленский поручил возобновить работу рынков (обновлено)

Кабинет министров примет решение о возобновлении работы рынков по определенному протоколу для соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

"Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что вопрос планируется рассмотреть на заседании в среду, 29 апреля.

Согласно сообщению, Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже разработали четкие критерии работы рынков и алгоритм контроля.

"Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период", – сообщил Денис Шмыгаль.

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Как сообщалось, на прошлой неделе в пресс-службе президента констатировали, что мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов отказываются приостанавливать работу рынков.

Работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Однако затем это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.