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Зеленский поручил возобновить работу рынков (обновлено)

Зеленский поручил возобновить работу рынков (обновлено)

Кабинет министров примет решение о возобновлении работы рынков по определенному протоколу для соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства одобрил президент Владимир Зеленский на совещании по вопросам предотвращения распространения коронавируса, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынков, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам.

"Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", – подчеркнул Зеленский.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков, механизма их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил нужно рассмотреть уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.

В пресс-службе Кабмина уточнили, что вопрос планируется рассмотреть на заседании в среду, 29 апреля.

Согласно сообщению, Министерство здравоохранения и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уже разработали четкие критерии работы рынков и алгоритм контроля.

"Речь идет об открытии 281 продовольственного рынка по всей территории Украины, которые смогут функционировать в режиме не хуже, чем супермаркеты. То есть с соблюдением жестких санитарных норм, нарушение которых будут строго наказываться, вплоть до закрытия работы рынков на определенный период", – сообщил Денис Шмыгаль.

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Как сообщалось, на прошлой неделе в пресс-службе президента констатировали, что мэры Харькова Геннадий Кернес и Одессы Геннадий Труханов отказываются приостанавливать работу рынков.

Работа рынков была приостановлена с 17 марта, однако затем главный санврач Виктор Ляшко выдал постановление, позволившее возобновить работу рынков при соблюдении ряда условий. Однако затем это разрешение было отменено, после того, как Ляшко заявил о многочисленных нарушениях условий возобовления работы рынков.

16 апреля главный санитарный врач Украины рекомендовал местным органам запретить функционирование продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков.

Автор: 

Зеленський Володимир (2526) Кабмін (7806) ринок (235) Шмигаль Денис (1520)


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Топ коментарі
+9
После того,как народ начал сам захватывать и открывать рынки,Зеленский решил только рассмотреть возможность!
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27.04.2020 14:32 Відповісти
+4
Вибачте - а в якій Конституції написано, що питання роботи ринків входить в компетенцію Президента? Чому таке питання вирішує не Кабмін, Комісія з Надзвичайних ситуацій, РНБО, накінець? Чому Президент дає такі вказівки, а компетентні по Конституції органи їх виконують?
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27.04.2020 17:34 Відповісти
+3
а вот если бы зЭ- такого вУмного, не было ...- кто бы догадался - додумался , открыть "рынки"....
Спасибо Вам Мама Римма - за такого Сына.....- и как Украина все это время выжила...- как я выжил
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27.04.2020 14:40 Відповісти
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После того,как народ начал сам захватывать и открывать рынки,Зеленский решил только рассмотреть возможность!
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27.04.2020 14:32 Відповісти
а вот если бы зЭ- такого вУмного, не было ...- кто бы догадался - додумался , открыть "рынки"....
Спасибо Вам Мама Римма - за такого Сына.....- и как Украина все это время выжила...- как я выжил
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27.04.2020 14:40 Відповісти
Потужне рішення
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27.04.2020 14:43 Відповісти
Какой молодец! Как зеленый огурец!
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27.04.2020 15:49 Відповісти
Вибачте - а в якій Конституції написано, що питання роботи ринків входить в компетенцію Президента? Чому таке питання вирішує не Кабмін, Комісія з Надзвичайних ситуацій, РНБО, накінець? Чому Президент дає такі вказівки, а компетентні по Конституції органи їх виконують?
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27.04.2020 17:34 Відповісти
Оно ж не лох, шоб по конституции. По понятиям.
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27.04.2020 17:39 Відповісти
вот-вот, я тоже удивился, ладно б на заседании РНБО, а сюда ты какого хрена припёрся....
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27.04.2020 18:06 Відповісти
Решение в корне не правильное. Команду открыть рынки в городах должны дать мэры, под свою ответственность. И вопрос правил и мер также на их ответственности.
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27.04.2020 17:47 Відповісти
Коротко про Зелю и его команды: Есть только бред, между прошлым и будущим...
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27.04.2020 18:58 Відповісти

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