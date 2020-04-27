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Комитет рекомендовал принять "антиКоломойский" законопроект во втором чтении

Комитет рекомендовал принять

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики завершил рассмотрение всех поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый "антиКоломойский" законопроект) и рекомендовал принять его во втором чтении.

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы Комитета Ярослав Железняк сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Рассмотрение всех поправок в закон о банках на Комитете завершен! 18 членов Комитета "За"! Четыре дня обсуждение рекордного количества поправок –и наш финансовый комитет рекомендовал закон о банках ко второму чтению. Сразу скажу, что все нормы, касающиеся кейса "Приватбанка" и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений", – сообщил депутат.

В то же время, по словам Железняка, ко второму чтению в законопроект все-же был внесен ряд изменений.

В частности, изменена процедура назначения судом аудиторской компании, которая будет определять размер возможных убытков владельцев банка, если суд признает незаконным решение НБУ о его выводе с рынка.

При этом предлагается установить, что судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам.

Читайте также: О дате рассмотрения "антиКоломойского" законопроекта говорить рано, – Гетманцев

Как сообщалось, на минувшей неделе президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в Регламент, который предусматривает введение сокращенной процедуры рассмотрения законопроектов, к которым подано более 500 поправок. 

Спикер Дмитрий Разумков пояснил необходимость принятия закона тем, что депутаты подали более 16 тысяч поправок к так называемомому "антиКоломойскому" законопроекту, принятие которого является ключевым требованием МВФ.

Напомним, на внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада приняла за основу законопроект №2571-д, которым среди прочего устанавливается запрет отмены национализации "Приватбанка". Принятие закона является ключевым требованием МВФ.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що передбачає "антиКоломойський" закон

Автор: 

банки (7013) законопроєкт (1687) Приватбанк (1786) Железняк Ярослав (92)


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дубинский последние волосы на жопе от злости вырвет
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27.04.2020 17:32 Відповісти
Мне вообще не интересно это все .Там только Саакашвили с бутылкой может разобраться .Мне интересно , другое .Почему мне Ошадбанк мне на кредитку начислил бешенные проценты и почему две недели назад мне в отделении А-банка в Днепре .,говорили ,что на время карантина процентов не будет ,типа есть указание нацбанка.А сегодня оказалось ,что все начислили по старому ..
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27.04.2020 19:17 Відповісти
Подумаешь - отменят через суд. Такой бред просто не может быть частью законодательства цивилизованной страны....
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28.04.2020 01:41 Відповісти

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