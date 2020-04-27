В Украине запустили пилотный проект по внедрению электронной транспортной накладной

Министерство инфраструктуры во взаимодействии с Министерством цифровой трансформации начинает реализацию пилотного проекта по внедрению в Украине электронной ТТН (электронной товарно-транспортной накладной).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерством цифровой трансформации Украины сообщает БизнесЦензор.

"Компании смогут быстро, без дополнительной бумажной волокиты и использования специального программного обеспечения, использовать преимущества электронной ТТН благодаря API (прикладной программный интерфейс, благодаря которому одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой)", - сообщает министерство.

Для реализации проекту уже принята необходимая нормативная база.

"Это послужит не только шагом гармонизации украинского законодательства к европейским стандартам, но и будет способствовать созданию цифровых транспортных коридоров, сообщение между Европой и Азией", - говорится в сообщении.

Вместе с внедрением электронной ТТН, Украина планирует присоединиться к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) о электронной накладной. Проект соответствующего закона, разработанный по инициативе Министерства инфраструктуры Украины, уже внесен в Верховную Раду.