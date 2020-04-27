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Количество безработных за неделю выросло на 26 тысяч человек, – Служба занятости

Количество безработных за неделю выросло на 26 тысяч человек, – Служба занятости

Количество зарегистрированных безработных в Украине за минувшую неделю выросло на 25,9 тыс. человек - до 431,9 тыс. человек.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По состоянию на 27 апреля 2020 года количество зарегистрированных в службе занятости безработных составляет 431,9 тыс. человек, что почти на 119 тыс., или на 38%, больше, чем по состоянию на соответствующую дату прошлого года", - сказали в пресс-службе. 

Всего с начала карантина, то есть с 12 марта по 24 апреля, статус безработного получили 127,4 тыс. человек.

Согласно статистике службы, во вторник, 21 апреля, было зарегистрировано 6 тыс. безработных, в среду - 6,2 тыс., в четверг - 7,1 тыс., в пятницу - 6,6 тыс.

Автор: 

безробіття (360) Держслужба зайнятості (100)


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