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ГСЧС хочет закупить 74 пожарных автомобиля за 592 миллиона

ГСЧС хочет закупить 74 пожарных автомобиля за 592 миллиона

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на закупку 74 пожарных автомобилей ожидаемой совокупной стоимостью в 592 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По информации на портале ProZorro, конечный срок подачи заявок – 30 апреля, а аукцион состоится 5 июня.

Согласно тендерной документации, ГСЧС планирует закупить 74 пожарных автомобиля для пожаротушения и проведения спасательных работ.

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авто (4177) ДСНС (156) закупівлі (2655)


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