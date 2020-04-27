ГСЧС хочет закупить 74 пожарных автомобиля за 592 миллиона
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на закупку 74 пожарных автомобилей ожидаемой совокупной стоимостью в 592 млн грн.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
По информации на портале ProZorro, конечный срок подачи заявок – 30 апреля, а аукцион состоится 5 июня.
Согласно тендерной документации, ГСЧС планирует закупить 74 пожарных автомобиля для пожаротушения и проведения спасательных работ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль