ГСЧС хочет закупить 74 пожарных автомобиля за 592 миллиона

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила тендер на закупку 74 пожарных автомобилей ожидаемой совокупной стоимостью в 592 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

По информации на портале ProZorro, конечный срок подачи заявок – 30 апреля, а аукцион состоится 5 июня.

Согласно тендерной документации, ГСЧС планирует закупить 74 пожарных автомобиля для пожаротушения и проведения спасательных работ.