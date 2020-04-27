"Укрспирт" запустил еще два завода для производства сырья для антисептиков

Госпредприятие "Укрспирт" произвело и поставило украинским компаниям 3,3 млн литров сырья для антисептиков за три недели с начала запуска производства, для увеличения поставок было дополнительно запущено еще 2 спиртзавода.

Об этом сообщил и.о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам главы компании, на сегодня отгрузка сырья происходит с 12 заводов "Укрспирта".

"Для оперативности за последние несколько недель мы дополнительно запустили два завода во Львовской и Черкасской областях", – сказал Блескун.

По его словам, сейчас сырье в "Укрспирта" закупают 36 украинских производителей антисептиков.

Как сообщается в сообщении, из проданного "Укрспиртом" за три недели сырья можно изготовить примерно 85 млн карманных санитайзеров по 50 мл или 17 млн по 250 мл.

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Как сообщалось, ранее "Укрспирт" приостановил отгрузку спирта на экспорт и запустил в работу дополнительно 4 завода в связи с повышенным спросом на медицинский спирт в Украине из-за распространения COVID-19. В целом сейчас работают 14 заводов.

Госпредприятие "Укрспирт" - крупный производитель спирта и спиртосодержащей продукции в Украине. Находится в управлении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Его общая производственная мощность - более 36 млн дал в год. Работу обеспечивает 41 производственная площадка, в марте 2020 года работают 10.

"Укрспирт" в 2019 году нарастил чистую прибыль в 1,9 раза по сравнению с 2018 годом - до 40,3 млн грн. Производство спирта ГП упало на 5% - до 5,9 млн дал.