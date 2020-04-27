Власти Италии планируют возобновить работу промышленности с 4 мая, – премьер

Власти Италии нацелены на возобновление работы существенной части промышленности страны 4 мая.

Об этом премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил в интервью газете La Repubblica, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем в настоящее время над тем, чтобы можно было разрешить (4 мая, – ред.) возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", – пояснил глава итальянского правительства.

По словам Конте, при этом компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянские власти отдельно рассматривают стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.

Управление гражданской обороны страны вечером в воскресенье сообщило, что медики зафиксировали за сутки 260 случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19. Это наилучший показатель с середины марта: с тех пор ежедневно в стране умирало свыше 300 человек с коронавирусом.

Общее число заразившихся в стране – 197 675 человек (на 2 324 больше, чем по состоянию на вечер субботы). Число умерших за все время распространения заболевания в Италии – 26 644 человека. В настоящее время COVID-19 еще болеют более 106 тыс. жителей Италии.

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Как сообщалось, ранее группа "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии в связи с пандемией вируса COVID-19 и выполнением требований правительства страны.

В компании отмечали, что в случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке "Метинвест" может снизить производство и на своих украинских комбинатах, которые производят сырье для переработки в Италии.

Первоначально ожидалось, что итальянские заводы группы – Ferriera Valsider и Metinvest Trametal – для противодействия распространению вируса будут закрыты до 3 апреля, однако позже приостановка их работы была продлена до 4 мая.