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Кабмин утвердил тарифы на лечение больных коронавирусом

Кабмин утвердил тарифы на лечение больных коронавирусом

Кабинет министров своим постановлением от 24 апреля утвердил тарифы, по которым Национальная служба здоровья будет оплачивать лечение больных COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, документом также определены условия, по которым привлеченные к борьбе с COVID-19 медицинские работники будут получать повышенные зарплаты, передает БизнесЦензор.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", – заявил глава министерства Максим Степанов.

По словам министра, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам:

  • стационарная помощь пациентам с COVID-19;
  • экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;
  • медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами, которые созданы для реагирования на коронавирусной болезни COVID-19;
  • стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.

Автор: 

Кабмін (7806) карантин (2077) медицина (625) МОЗ (1445) Степанов Максим (184) НСЗУ (148) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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