Кабмин утвердил тарифы на лечение больных коронавирусом

Кабинет министров своим постановлением от 24 апреля утвердил тарифы, по которым Национальная служба здоровья будет оплачивать лечение больных COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, документом также определены условия, по которым привлеченные к борьбе с COVID-19 медицинские работники будут получать повышенные зарплаты, передает БизнесЦензор.

"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", – заявил глава министерства Максим Степанов.

По словам министра, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам: