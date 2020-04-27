Кабмин утвердил тарифы на лечение больных коронавирусом
Кабинет министров своим постановлением от 24 апреля утвердил тарифы, по которым Национальная служба здоровья будет оплачивать лечение больных COVID-19.
Как сообщает пресс-служба Минздрава, документом также определены условия, по которым привлеченные к борьбе с COVID-19 медицинские работники будут получать повышенные зарплаты, передает БизнесЦензор.
"Этим постановлением мы определили порядок дополнительных выплат работникам учреждений здравоохранения в размере до 300% заработной платы, а также порядок обеспечения пациентов лекарственными средствами и медицинскими изделиями", – заявил глава министерства Максим Степанов.
По словам министра, закупка услуг планируется с учетом возможности заведений предоставлять пациентам качественную медицинскую помощь по следующим пакетам:
- стационарная помощь пациентам с COVID-19;
- экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением и установленным заболеванием COVID-19;
- медицинская помощь, предоставляемая мобильными медицинскими бригадами, которые созданы для реагирования на коронавирусной болезни COVID-19;
- стационарная медицинская помощь при COVID-19, которая предоставляется отдельными учреждениями здравоохранения в течение апреля 2020 года.
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