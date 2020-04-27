"Укрзализныця" не будет повышать плату за вагоны при перевозке контейнеров, – Минэкономики

"Укрзализныця" не будет повышать ставку платы за собственные вагоны при осуществлении перевозок груженых и пустых контейнеров.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий в Facebook. передает БизнесЦензор.

"Сегодня на колл-конференции рабочей группы по оперативному решению вопросов логистики в сельском хозяйстве обсудили ряд вопросов. В частности, "Укрзализныця" не будет повышать ставку платы за вагоны собственности "Укрзализныци" при осуществлении перевозок груженых и порожних контейнеров. "Укрзализныця" сократила порог по количеству вагонов для подписания договора долгосрочной аренды с 500 вагонов до 200 вагонов для пилотного проекта", - написал Высоцкий.

Представители компании заявили о заинтересованности в увеличении сегмента долгосрочных контрактов до 50% всего парка подвижного состава.

Также "Укрзализныця" утвердила изменения в Порядок проведения рейтингового анализа деятельности грузовых станций. Новым Порядком предусмотрено увеличение экспериментальной группы малодеятельных станций с 10% до 30%.

Экспериментальная группа - это станции, которые временно (до проведения следующей оценки) исключаются из предварительного перечня малодеятельных станций и которые по результатам рейтинговой оценки получили максимальный общий балл. По предварительным расчетам перечень малодеятельных станций будет уменьшен на 77 станций.