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Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на 36 эвакуационных рейсов

Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на 36 эвакуационных рейсов

Авиакомпания SkyUp Airlines выполнит ряд нерегулярных специальных рейсов для возвращения граждан Украину на Родину.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, уже объявлена продажа билетов на 36 рейсов с 28 апреля по 10 мая, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, рейсами из Украины смогут воспользоваться только иностранные граждане.

На большинстве из направлений зафиксирован единый тариф – 5836 грн, на нескольких рейсах во Франкфурт, Аликанте, Осло и другие города цена билета составит 6 438 - 7 628 грн, а на Гоа и в Коломбо – от 14 684 и 16 176 грн соответственно.

"Рейсы из других городов будут выполняться по необходимости после получения информации о наличии там граждан, желающих вернуться в Украину", – отмечается в сообщении.

Напомним, 14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу, которым предусмотрены закрытие пунктов пропуска на границе и временный запрет въезда иностранцев в Украину. В то же время граждане Украины продолжают возвращаться в страну эвакуационными авиарейсами и поездами, а также личным автотранспортом. 

16 марта Кабмин по инициативе Зеленского ужесточил карантинные меры: правительство ввело запрет на работу метро, междугородние пассажирские перевозки и массовые мероприятия с участием более 10 человек. Для наземного общественного транспорта установлен лимит в 10 пассажиров. Источник: 

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авіація (2256) авіасполучення (2504) SkyUp (303)


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