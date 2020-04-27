Авиакомпания SkyUp начала продажу билетов на 36 эвакуационных рейсов

Авиакомпания SkyUp Airlines выполнит ряд нерегулярных специальных рейсов для возвращения граждан Украину на Родину.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, уже объявлена продажа билетов на 36 рейсов с 28 апреля по 10 мая, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, рейсами из Украины смогут воспользоваться только иностранные граждане.

На большинстве из направлений зафиксирован единый тариф – 5836 грн, на нескольких рейсах во Франкфурт, Аликанте, Осло и другие города цена билета составит 6 438 - 7 628 грн, а на Гоа и в Коломбо – от 14 684 и 16 176 грн соответственно.

"Рейсы из других городов будут выполняться по необходимости после получения информации о наличии там граждан, желающих вернуться в Украину", – отмечается в сообщении.

Напомним, 14 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о противодействии коронавирусу, которым предусмотрены закрытие пунктов пропуска на границе и временный запрет въезда иностранцев в Украину. В то же время граждане Украины продолжают возвращаться в страну эвакуационными авиарейсами и поездами, а также личным автотранспортом.

16 марта Кабмин по инициативе Зеленского ужесточил карантинные меры: правительство ввело запрет на работу метро, междугородние пассажирские перевозки и массовые мероприятия с участием более 10 человек. Для наземного общественного транспорта установлен лимит в 10 пассажиров. Источник: