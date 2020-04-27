Чистый убыток украинской "дочки" российского "Сбербанка" сократился почти в 9 раз

Украинский дочерний банк российского "Сбербанка" (Киев) по итогам января-марта 2020 года задекларировал 116,38 млн грн чистого убытка, что в 8,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (1,02 млрд грн).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно отчетности финучреждения, чистый убыток банка за март 2020 года составил 310,95 млн грн, тогда как в марте прошлого года Сбербанк задекларировал 6 млн грн прибыли.

Чистый процентный доход банка за первый квартал текущего года составил 559,35 млн грн, что в 1,6 раз меньше, чем за тот же период в 2019 году.

Процентные расходы "Сбербанка" в январе-марте 2020 года сократились на 28,2% – до 149,96 млн грн, тогда как отчисления в резервы – в 4,3 раза, до 342,9 млн грн в том же сравнении.

Активы банка увеличились на 6,3% – до 29,39 млрд грн, а обязательства – на 8,7%, до 21,09 млрд грн. Собственный капитал с начала года вырос на 53,51 млн грн – до 8,3 млрд грн, а уставный капитал остался неизменным – 24,07 млрд грн.

"Сбербанк" (ранее – дочерний банк "Сбербанка России", до этого – банк "НРБ") основан в 2001 году. Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 января 2020 года "Сбербанк" с общими активами 59,078 млрд грн занимал 8 место по этому показателю среди 75 банков.