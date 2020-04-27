Газовая компания Коломойского и Хомутынника увеличила добычу на 19%

ЧАО "Укрнефебурение"в январе-марте 2020 года увеличило добычу природного газа на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 197 млн куб. м.

Как сообщает пресс-служба компании, добыча нефти и конденсата за указанный период выросла на 13% – до 23,2 тыс. тонн, передает БизнесЦензор.

В том числе в марте объем добычи составил 65,2 млн куб. м природного газа и 7,6 тыс. тонн нефти и конденсата.

В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа за первый квартал 2020 года составила 226,3 млн кубометров, добыча нефти и конденсата – 24,6 тыс. тонн, что на 11% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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Как сообщалось, "Укрнефтебурение" по итогам 2019 года увеличило добычу природного газа на 38% по сравнению с 2018 годом – до 734,6 млн куб. м, нефти и конденсата – на 21,5%, до 87,1 тыс. тонн.

ЧАО "Укрнефтебурение" – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Харьковской области.

Совладельцами "Укрнефтебурения" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник. 22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу, который сумел выстроить общение с окружением президента Петра Порошенко. Акции компании Фукс приобрел у представителей Януковича. Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

Контроль над "Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".