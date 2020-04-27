Прибыль Adidas рухнула на 93% из-за ограничений во время карантина

Adidas объявила о падении прибыли в первом квартале на 93% и снижении продаж на 19%, предупредив о еще более сильном сокращении выручки во втором квартале из-за закрытия магазинов в связи с карантинными мерами.

Операционная прибыль компании в первом квартале упала до 65 млрд евро, тогда как аналитики прогнозировали прибыль в 263 млн евро, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Продажи компании за отчетный период упали до 4,75 млрд евро по сравнению с ожидавшимися аналитиками 4,85 млрд, свидетельствуют данные Refinitiv Eikon.

Компания предупредила о возможном падении показателя на 40% во втором квартале.

Adidas сообщил, что не может дать прогноз на текущий год, учитывая неопределенность относительно того, когда магазины вновь откроются. На данный момент закрыто более 70% магазинов компании по всему миру, а 35-процентный подъем онлайн-торговли в первом квартале смог компенсировать это лишь частично.