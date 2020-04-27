Apple отложила массовое производство новых моделей iPhone, – WSJ

Американская Apple Inc. откладывает примерно на месяц увеличение объемов производства своих флагманских смартфонов iPhone, которые должны быть выпущены позднее в этом году.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эта отсрочка связана с ослаблением мирового спроса из-за пандемии коронавируса и нарушением цепей поставок в Азии, отмечается в статье.

По словам источников WSJ, Apple планирует позднее в 2020 году выпустить четыре новых модели iPhone, некоторые из которых поддерживают сети пятого поколения (5G). Смартфоны будут варьироваться в цене и выйдут в трех размерах: один с экраном 5,4 дюйма, два с экранами 6,1 дюйма и еще один с экраном 6,7 дюйма. Все четыре устройства будут оснащены дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), сообщили собеседники издания.

Представители Apple отказались предоставить WSJ комментарии.

Apple, как правило, выпускает новые модели iPhone в середине сентября и начинает их продажу до конца месяца. Для этого компания обычно в начале лета наращивает массовое производство, чтобы накопить запасы к августу. В этом году, по данным источников газеты, этот процесс сдвинется примерно на месяц.