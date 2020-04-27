Кабмин назначил двух заместителей главе Минрегиона

Кабинет министров назначил заместителями министра развития общин и территорий Анну Коваленко и Наталью Хоцянивскую.

Как передает БизнесЦензор, соответствующие распоряжения Кабмина №443-р и №445-р обнародованы на официальном правительственном портале.

Коваленко до последнего времени занимала должность заместителя руководителя Офиса президента.

Хоцянивская до этого назначения возглавляла Департамент экономики систем жизнеобеспечения Минрегиона.

В то же время Кабмин своим распоряжением №442-р от 24 апреля уволил с должности заместителя министра развития общин и территорий Вячеслава Негоду.

Как сообщалось, 4 марта Верховная Рада поддержала назначение Алексея Чернышова министром развития громад и территорий Украины.

Ранее он длительное время возглавлял концерн "Авек" бизнесмена Александра Фельдмана, избранного народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!".