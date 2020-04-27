Украина возобновляет спецрейсы для своих граждан из-за границы
Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую возможность.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры.
"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последней будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе "Дія", - отметил Криклий.
Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.
Информация о рейсах - на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.
Согласно данным, обнародованным министром инфраструктуры на его странице в Facebook в понедельник, в настоящее время рейсы запланированы до 10 мая:
- 27 апреля - Майами и Хельсинки (МАУ);
- 28 апреля - Неаполь, Стокгольм, Ереван (все – SkyUp), Бангкок – Пхукет, Бали (оба - Azur Air Ukraine, будут выполняться до 11 мая включительно);
- 29 апреля - Париж, Ницца, Майами (МАУ);
- 30 апреля - София (Windrose Airlines), Майами (МАУ), Ларнака (SkyUp);
- 1 мая - Тель-Авив, Амстердам (оба - МАУ), Дюссельдорф (SkyUp), Эр-Риярд ("Браво", будет выполняться до 11 мая включительно);
- 2 мая - Цюрих, Париж, Лиссабон (все - SkyUp);
- 3 мая - Женева, Ларнака, Дубай (все - МАУ);
- 4 мая - Франкфурт, Тараз, Милан (все - SkyUp);
- 5 мая - Торонто, Дюссельдорф, Прага (все - МАУ);
- 6 мая - Гоа, Осло, Аликанте (все - SkyUp);
- 8 мая - Прага, Тель-Авив. Коломбо (все - SkyUp);
- 10 мая - Индия, Китай, Германия (все - SkyUp, названия городов пока не указаны).
Будь ласка, зачекайте...
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