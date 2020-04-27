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Украина возобновляет спецрейсы для своих граждан из-за границы

Украина возобновляет спецрейсы для своих граждан из-за границы

Министерство инфраструктуры Украины анонсировало восстановления ряда специальных рейсов в Украину из разных стран мира, чтобы украинцы, которые находятся сейчас за границей и хотят вернуться домой, имели такую ​​возможность.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Мининфраструктуры.

"У меня хорошие новости для украинцев, которые сейчас находятся за границей и хотят вернуться домой. Мы восстанавливаем специальные рейсы в Украину из разных стран мира. Но только при условии обязательной обсервации в течение 14 дней после возвращения - в специализированных учреждениях или дома, соблюдая режим самоизоляции. Контроль за последней будет осуществляться с помощью приложения "Дій вдома" на платформе "Дія", - отметил Криклий.

Города, из которых планируются рейсы: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло , Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Информация о рейсах - на сайтах авиакомпаний МАУ, SkyUp Airlines, Windrose Airlines и Azur Air Ukraine.

Согласно данным, обнародованным министром инфраструктуры на его странице в Facebook в понедельник, в настоящее время рейсы запланированы до 10 мая:

  • 27 апреля - Майами и Хельсинки (МАУ);
  • 28 апреля - Неаполь, Стокгольм, Ереван (все – SkyUp), Бангкок – Пхукет, Бали (оба - Azur Air Ukraine, будут выполняться до 11 мая включительно);
  • 29 апреля - Париж, Ницца, Майами (МАУ);
  • 30 апреля - София (Windrose Airlines), Майами (МАУ), Ларнака (SkyUp);
  • 1 мая - Тель-Авив, Амстердам (оба - МАУ), Дюссельдорф (SkyUp), Эр-Риярд ("Браво", будет выполняться до 11 мая включительно);
  • 2 мая - Цюрих, Париж, Лиссабон (все - SkyUp);
  • 3 мая - Женева, Ларнака, Дубай (все - МАУ);
  • 4 мая - Франкфурт, Тараз, Милан (все - SkyUp);
  • 5 мая - Торонто, Дюссельдорф, Прага (все - МАУ);
  • 6 мая - Гоа, Осло, Аликанте (все - SkyUp);
  • 8 мая - Прага, Тель-Авив. Коломбо (все - SkyUp);
  • 10 мая - Индия, Китай, Германия (все - SkyUp, названия городов пока не указаны).

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