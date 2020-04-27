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"Нафтогаз" приостановил импорт газа, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" пока не планирует импортировать природный газ, в страну его сейчас завозят частные трейдеры.

Об этом сообщил глава группы Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для "Нафтогаза" мы сейчас не видим в этом (импорте) смысла, потому что рынок переполнен. Если мы и будем что-то импортировать, то исключительно с целью моментальной перепродажи на рынке", – сказал Коболев.

Коболев напомнил, что Украина вышла из отопительного сезона-2019/2020 с рекордными для страны запасами газа в подземных хранилищах в объеме 15,8 млрд кубометров, на 26 апреля они составляют 16,4 млрд кубометров.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Автор: 

газ (7985) імпорт (2359) Нафтогаз (3329)


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Топ коментарі
+4
Правильно, зачем закупать сейчас газ по $60 на европейском хабе, ведь народ глаза вылупит и будет возмущаться почему ето Коболев и его мама перепродают холопам газ по $300.
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27.04.2020 18:06 Відповісти
+3
Коболев так намекнул что ожидается повторение майских фьючерсов WTI только с газом.
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27.04.2020 19:46 Відповісти
+3
""Нафтогаз" приостановил импорт газа, - Коболев" - думаю, что нас дурят. Сейчас газ самый дешёвый, его покупают, но говорят, что не покупают. Когда газ подорожает, они скажут, мол купили газ дорого и разницу в цене разделят между своими.
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27.04.2020 20:00 Відповісти
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Правильно, зачем закупать сейчас газ по $60 на европейском хабе, ведь народ глаза вылупит и будет возмущаться почему ето Коболев и его мама перепродают холопам газ по $300.
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27.04.2020 18:06 Відповісти
Коболев так намекнул что ожидается повторение майских фьючерсов WTI только с газом.
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27.04.2020 19:46 Відповісти
А не знаете чего в Германии населению продают по 700??? Барыги?
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27.04.2020 22:32 Відповісти
Пускай немцы у своего Штанмаера спросят, который глава акционеров Газпрома
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27.04.2020 22:41 Відповісти
Шредера
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28.04.2020 10:47 Відповісти
""Нафтогаз" приостановил импорт газа, - Коболев" - думаю, что нас дурят. Сейчас газ самый дешёвый, его покупают, но говорят, что не покупают. Когда газ подорожает, они скажут, мол купили газ дорого и разницу в цене разделят между своими.
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27.04.2020 20:00 Відповісти
Вы мне напомнили слепую девочку из анекдота ))))))))
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28.04.2020 09:38 Відповісти
в страну его сейчас завозят частные трейдеры...

Завозят? В багажниках своих автомобилей?
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28.04.2020 11:07 Відповісти
Трубами.
Навіть звичайна пошта може газом торгувати використовуючи існуючу систему труб. І там все просто - скільки газу з системи вона продасть, стільки газу вона має в систему докачати.
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28.04.2020 13:13 Відповісти
Десь в Москвабаді тихенько плаче Міллєр...
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28.04.2020 12:45 Відповісти

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