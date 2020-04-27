"Нафтогаз" приостановил импорт газа, – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" пока не планирует импортировать природный газ, в страну его сейчас завозят частные трейдеры.

Об этом сообщил глава группы Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для "Нафтогаза" мы сейчас не видим в этом (импорте) смысла, потому что рынок переполнен. Если мы и будем что-то импортировать, то исключительно с целью моментальной перепродажи на рынке", – сказал Коболев.

Коболев напомнил, что Украина вышла из отопительного сезона-2019/2020 с рекордными для страны запасами газа в подземных хранилищах в объеме 15,8 млрд кубометров, на 26 апреля они составляют 16,4 млрд кубометров.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.