"Нафтогаз" приостановил импорт газа, – Коболев
НАК "Нафтогаз Украины" пока не планирует импортировать природный газ, в страну его сейчас завозят частные трейдеры.
Об этом сообщил глава группы Андрей Коболев в эфире одного из телеканалов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Для "Нафтогаза" мы сейчас не видим в этом (импорте) смысла, потому что рынок переполнен. Если мы и будем что-то импортировать, то исключительно с целью моментальной перепродажи на рынке", – сказал Коболев.
Коболев напомнил, что Украина вышла из отопительного сезона-2019/2020 с рекордными для страны запасами газа в подземных хранилищах в объеме 15,8 млрд кубометров, на 26 апреля они составляют 16,4 млрд кубометров.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
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Завозят? В багажниках своих автомобилей?
Навіть звичайна пошта може газом торгувати використовуючи існуючу систему труб. І там все просто - скільки газу з системи вона продасть, стільки газу вона має в систему докачати.