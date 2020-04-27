Мининфраструктуры готовит проект создания обещанной Зеленским новой авиакомпании, – Криклий

Идея президента Владимира Зеленского заключается в том, чтобы создать новую государственную авиакомпанию с нуля.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

"Речь о создании нового национального авиаперевозчика с нуля. Не национализация, не выкуп кого-то", – подчеркнул министр.

По словам Криклия, проект создания такой авиакомпании еще готовится.

"Если бы проект был готов, мы бы выходили в публичную плоскость по-другому, говорили бы о конкретных сроках. Все еще просчитывается", – отметил министр.

Чиновник отметил, что к созданию национальной авиакомпании могут быть привлечены иностранные партнеры.

"Можно говорить о потенциальном партнерстве с другими большими отраслевыми компаниями, которые хотели бы ориентироваться на рынок Восточной Европы. Не буду говорить названия, но они есть… Нужен стратегический инвестор, который в этой отрасли успешен. Просто фонд, который бы дал денег – это не решение. Может быть некое комбинированное решение – это будет государственная компания, но постепенно могут появляться партнеры", – сказал Криклий.

Министр отметил, что сейчас многие компании отказываются от самолетов, и лизингодатели готовы отдавать их с очень хорошими скидками, кроме того, новая авиакомпания может использовать украинские самолеты производства госпредприятия "Антонов".

"Не исключительно "Ан", но для внутренних рейсов они могут использоваться. Проще всего продвигать какой-то продукт, если ты сам его используешь. Французы летают на Airbus, американцы — на Boeing. Так они его продвигают на другие рынки", – добавил глава Мининфраструктуры.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский в фильме "Год президента Зеленского" заявил, что государство готово финансировать создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия "Антонов".