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Страны Евросоюза готовят совместный план для восстановления туризма

Страны Евросоюза готовят совместный план для восстановления туризма

Министры туризма стран Евросоюза 27 апреля обсудили меры по поддержке пострадавшей от коронавируса туристической отрасли и безопасные механизмы перезапуска туризма на континенте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Встреча состоялась в формате видеоконференции под председательством министра туризма Хорватии, которая сейчас возглавляет совет Европы.

"На туризм приходится 10% ВВП и почти 12% рабочих мест в странах Евросоюза. Это четвертая по объему экспортная отрасль ЕС, приносящая ежегодно 400 млрд евро. Сектор испытал резкое и сильное снижение спроса из-за пандемии коронавируса, поэтому очень важно сейчас разрабатывать совместные решения для выхода из кризиса туротрасли и планы для борьбы с подобными угрозами в будущем", - заявил на открытии встречи министр туризма Хорватии Гари Каппелли.

Он добавил, что три четверти зарубежных путешествий граждане стран ЕС совершают в другие страны континента. Поэтому крайне важно сейчас постепенно начать открывать коридоры для передвижения между странами Евросоюза.

"Многие участники встречи подчеркивали, что в европейских странах на туризм приходится от 2,6 (показатель Словакии) до 20,6% ВВП (показатель Греции). При этом туризм не только вносит большой вклад в ВВП, но и затрагивает многие другие сектора экономики, такие как торговля, общественное питание и другие. Поэтому министры туризма считают, что этой отрасли должен быть отдан приоритет в планах восстановления экономики ЕС", - говорится в итоговом документе встречи.

Речь также шла о том, как решить проблему возвратов туристам за аннулированные из-за коронавируса путевки и возможности использования ваучеров для этих целей.

"Нам понадобятся беспрецедентные средства для преодоления этого кризиса. Необходим новый "план Маршалла" (программа помощи Европе после Второй мировой войны) с мощным бюджетом ЕС, чтобы восстановить и укрепить Евросоюз, а также быстрота и креативность для восстановления туризма. Но, прежде всего, кризис требует от нас солидарности, так как ни одна страна не может преодолеть его в одиночку", - подчеркнул еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

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