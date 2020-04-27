Страны Евросоюза готовят совместный план для восстановления туризма

Министры туризма стран Евросоюза 27 апреля обсудили меры по поддержке пострадавшей от коронавируса туристической отрасли и безопасные механизмы перезапуска туризма на континенте.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Встреча состоялась в формате видеоконференции под председательством министра туризма Хорватии, которая сейчас возглавляет совет Европы.

"На туризм приходится 10% ВВП и почти 12% рабочих мест в странах Евросоюза. Это четвертая по объему экспортная отрасль ЕС, приносящая ежегодно 400 млрд евро. Сектор испытал резкое и сильное снижение спроса из-за пандемии коронавируса, поэтому очень важно сейчас разрабатывать совместные решения для выхода из кризиса туротрасли и планы для борьбы с подобными угрозами в будущем", - заявил на открытии встречи министр туризма Хорватии Гари Каппелли.

Он добавил, что три четверти зарубежных путешествий граждане стран ЕС совершают в другие страны континента. Поэтому крайне важно сейчас постепенно начать открывать коридоры для передвижения между странами Евросоюза.

"Многие участники встречи подчеркивали, что в европейских странах на туризм приходится от 2,6 (показатель Словакии) до 20,6% ВВП (показатель Греции). При этом туризм не только вносит большой вклад в ВВП, но и затрагивает многие другие сектора экономики, такие как торговля, общественное питание и другие. Поэтому министры туризма считают, что этой отрасли должен быть отдан приоритет в планах восстановления экономики ЕС", - говорится в итоговом документе встречи.

Речь также шла о том, как решить проблему возвратов туристам за аннулированные из-за коронавируса путевки и возможности использования ваучеров для этих целей.

"Нам понадобятся беспрецедентные средства для преодоления этого кризиса. Необходим новый "план Маршалла" (программа помощи Европе после Второй мировой войны) с мощным бюджетом ЕС, чтобы восстановить и укрепить Евросоюз, а также быстрота и креативность для восстановления туризма. Но, прежде всего, кризис требует от нас солидарности, так как ни одна страна не может преодолеть его в одиночку", - подчеркнул еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.