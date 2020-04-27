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Новини Коронавірус і карантин
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Запрет на работу коснулся 277 тысяч предпринимателей, – Opendatabot

Запрет на работу коснулся 277 тысяч предпринимателей, – Opendatabot

Введенные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции карантинные мероприятия затронули 277 тысяч физлиц-предпринимателей, деятельность которых официально запрещена.

Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний Opendatabot, передает БизнесЦензор.

В частности, запрет торговли на рынках коснулся 211,3 тыс. ФЛП, в сфере плановой медицины и стоматологии работу должны были прекратить 14,75 тыс. предпринимателей, в сфере образования запрет работы коснулся 13,86 тыс. ФЛП, в сфере развлечений – 10,41 тыс., туризма – 8,37 тыс.

Запрет на работу коснулся 277 тысяч предпринимателей, – Opendatabot 01

Как сообщалось, регистрация новых физлиц-предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью после начала карантина сократилась в 3 раза.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Що відбувається з українським бізнесом на карантині

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