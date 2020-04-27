Госдолг сократился в марте на $3 миллиарда, – Минфин

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Минфина, прямой госдолг в марте этого года в долларовом выражении снизился на 3,71%, до $70,87 млрд, а в гривневом вырос на 9,98% – 1 988 млрд грн. В том числе внешний прямой долг в марте сократился на 0,4%, до $40,34 млрд (в гривне вырос на 13,93% – до 1 130 млрд грн).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц вырос на 11,33% – до 266,7 млрд грн, в долларах уменьшился на 2,96%, до $9,51 млрд. В том числе внешний – на 11,23%, до 255,83 млрд грн, в долларах внешний гарантированный долг сократился на 2,98%, до $9,12 млрд.

С начала года совокупный госдолг снизился почти на 4% в долларовом эквиваленте и на 8,4% увеличился в гривневом, свидетельствуют данные Минфина.

Как сообщил Минфин, доля обязательств в долларах в общей структуре госдолга Украины по итогам марта увеличилась до 40,84%, в СПЗ – до 13,51%, в евро – 12,6%, в иенах – 0,71%, однако снизилась в национальной валюте – до 32,35%, в канадских долларах - отсутствует. Официальный курс доллара, по которому Минфин рассчитывает долг, в феврале ослабился до 28,06 грн/$ с 24,92 грн/$ в январе.

Как сообщалось, совокупный государственный долг Украины в феврале снизился на 1,46% в гривне – до 2 047 млрд грн и на 0,02% в долларовом эквиваленте – до $83,38 млрд.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.