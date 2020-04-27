Зеленский анонсировал программу ипотечных кредитов под 10% годовых

Национальный банк и Кабинет министров до конца недели представят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в эфире телеканала "Украина 24", передает БизнесЦензор.

"На этой неделе правительство и Национальный банк Украины должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низким ставкам для выплаты заработных плат своим работникам", – заявил Зеленский.

Глава государства также ожидает снижения ставок по другим кредитам после снижения учетной ставки НБУ.

"Приветствую решение Национального банка Украины (НБУ) снизить учетную ставку до 8%. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне и мы с нетерпением ожидаем такого решения", – добавил президент.

Как сообщалось, ранее представители компаний-застройщиков заявляли, что государственные и коммерческие банки приостановили ипотечное кредитование для покупателей жилья во время карантина.