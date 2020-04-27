Зеленский анонсировал программу ипотечных кредитов под 10% годовых
Национальный банк и Кабинет министров до конца недели представят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в эфире телеканала "Украина 24", передает БизнесЦензор.
"На этой неделе правительство и Национальный банк Украины должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низким ставкам для выплаты заработных плат своим работникам", – заявил Зеленский.
Глава государства также ожидает снижения ставок по другим кредитам после снижения учетной ставки НБУ.
"Приветствую решение Национального банка Украины (НБУ) снизить учетную ставку до 8%. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне и мы с нетерпением ожидаем такого решения", – добавил президент.
Как сообщалось, ранее представители компаний-застройщиков заявляли, что государственные и коммерческие банки приостановили ипотечное кредитование для покупателей жилья во время карантина.
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,не отдают ,говорят все-равно ни чего не найдешь .Получается я не претендую ни на какую помощь,полнейший лох ,куда не позвоню ,чувствую ,что я попал в кауюто попку неимоверную.Кому я так сделал плохо .У меня завтра день рождения .Сегодня у родителей Рубиновая свадьба ,я не могу поздравить родителей .Мне так стыдно.Стыдно в зеркало смотреть ,противно каккой лох.Мерзость получается
Оголтелый популизм, рассчитанный на совковый охлос - электоральное ядро Зеленского.
К слову сам Зеленский ни в каких ипотечных кредитах не нуждается - у него 10-15 млн долларов. Удивительно что такой примитивный добоеп из криворожских подворотен смог достичь таких финансовых высот. Это возможно только в дурдоме Украина.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время, сколько можно скрывать правду от народа?
Самое время, млять, для дешёвых ипотечных кредитов и строительного бума!