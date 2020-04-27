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Зеленский анонсировал программу ипотечных кредитов под 10% годовых

Зеленский анонсировал программу ипотечных кредитов под 10% годовых

Национальный банк и Кабинет министров до конца недели представят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в эфире телеканала "Украина 24", передает БизнесЦензор.

"На этой неделе правительство и Национальный банк Украины должны представить две важные программы. Первая – это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая – это кредиты малому бизнесу по низким ставкам для выплаты заработных плат своим работникам", – заявил Зеленский.

Глава государства также ожидает снижения ставок по другим кредитам после снижения учетной ставки НБУ.

"Приветствую решение Национального банка Украины (НБУ) снизить учетную ставку до 8%. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне и мы с нетерпением ожидаем такого решения", – добавил президент.

Как сообщалось, ранее представители компаний-застройщиков заявляли, что государственные и коммерческие банки приостановили ипотечное кредитование для покупателей жилья во время карантина. 

Автор: 

банки (7014) Зеленський Володимир (2526) іпотека (363) кредит (3318) НБУ (9374)


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Топ коментарі
+15
В виду отсутствия профильного образования Зеленский не знает что он не может устанавливать цены на товары и ставку на ипотечные кредиты (что в принципе одно и то де, деньги это тоже товар), поскольку их устанавливает рынок.

Оголтелый популизм, рассчитанный на совковый охлос - электоральное ядро Зеленского.

К слову сам Зеленский ни в каких ипотечных кредитах не нуждается - у него 10-15 млн долларов. Удивительно что такой примитивный добоеп из криворожских подворотен смог достичь таких финансовых высот. Это возможно только в дурдоме Украина.
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27.04.2020 19:26 Відповісти
+11
Тяжела работа президентом ,рыльце наел наш "любимый" президент
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27.04.2020 19:08 Відповісти
+7
Сказочник, где банки будут брать деньги, когда учетная ставка станет ниже индекса инфляции ?
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27.04.2020 18:46 Відповісти
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Сказочник, где банки будут брать деньги, когда учетная ставка станет ниже индекса инфляции ?
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27.04.2020 18:46 Відповісти
НБУ напечатает и раздаст😁
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28.04.2020 00:01 Відповісти
Оказывается разговоры о том ,что на время карантина банки не начисляют проценты это Ложь.Мне начислил проценты на кредитку Ощадбанк вообще по бешенному.., и начислил на кредитку А-Банк .еще долбанутые ,сегодня заплатил ,а они мне шлют смс-ки ,,срочно залатите .Раньше не слали .Говорят ,что нету только штрафов .А какая мне разница на ихъ штрафы .Мне 2 недели назад в отделении А-банка говорили ,что платить будете только тело кредита .А насчитали проценты .Теперь заговаривают рот на горячей линии умными разговорами.Выгнали за свой счет домой на карантин 40 дней ,трудовую держут -говорят мы же тебя не уволили .
,не отдают ,говорят все-равно ни чего не найдешь .Получается я не претендую ни на какую помощь,полнейший лох ,куда не позвоню ,чувствую ,что я попал в кауюто попку неимоверную.Кому я так сделал плохо .У меня завтра день рождения .Сегодня у родителей Рубиновая свадьба ,я не могу поздравить родителей .Мне так стыдно.Стыдно в зеркало смотреть ,противно каккой лох.Мерзость получается
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27.04.2020 19:02 Відповісти
Долги отдают только трусы.
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27.04.2020 20:37 Відповісти
есть ещё бородатая шутка: "Как так человек с двумя почками может говорить, что у него нет денег на выплату кредита?"
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27.04.2020 20:54 Відповісти
Прочитал Ваш комментарий, и захотелось написать... Просто посочувствовать, без ехидства... Поддержать что ли... Это так замечательно, когда ты знаешь, что кому-то нужен, а ещё лучше (ещё более нужным, счастливым себя чувствуешь), когда можешь что-то купить-подарить близким людям, пригласить гостей и угостить вкусным... Когда нет денег, особенно остро кажется, что ты никому не нужен, и чувство одиночества, хронического несчастья усиливается непомерно... Но ведь у Вас есть родители, и друзья, наверное, есть. Неужели они Вас ценят, уважают и любят только за деньги, за подарки? Соберитесь вместе, принесите из угощений каждый что сможет, и просто наслаждайтесь роскошью общения. Ведь и этого может не быть...
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27.04.2020 20:49 Відповісти
ты мальчик или девочка?
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28.04.2020 11:17 Відповісти
что ты имеешь виду.
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27.04.2020 19:12 Відповісти
ипотечные под жилье (недвижимость) , на 7-12 лет - это максимум 2-4 % годовых -тогда они целесообразны...
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27.04.2020 19:22 Відповісти
в Польше около 5%. Польша в дупе?
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27.04.2020 23:46 Відповісти
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27.04.2020 21:47 Відповісти
Тяжела работа президентом ,рыльце наел наш "любимый" президент
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27.04.2020 19:08 Відповісти
Нацбанк и кабмин кредиты не выдают и не смеют приказывать банкам кому выдавать и под какой процент,зелька - тебя опять обманули.
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27.04.2020 19:11 Відповісти
В виду отсутствия профильного образования Зеленский не знает что он не может устанавливать цены на товары и ставку на ипотечные кредиты (что в принципе одно и то де, деньги это тоже товар), поскольку их устанавливает рынок.

Оголтелый популизм, рассчитанный на совковый охлос - электоральное ядро Зеленского.

К слову сам Зеленский ни в каких ипотечных кредитах не нуждается - у него 10-15 млн долларов. Удивительно что такой примитивный добоеп из криворожских подворотен смог достичь таких финансовых высот. Это возможно только в дурдоме Украина.
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27.04.2020 19:26 Відповісти
...ты хотел сказать "только в дурдоме паРаша" в столице которого мааскве криворогий шлимазл купил квартиру еще 10 лет назад
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27.04.2020 20:36 Відповісти
Ну если «примитивный добоеп» своим умом заработал такое состояние, то кто тогда ты?)))
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27.04.2020 23:56 Відповісти
А при чем здесь я? Я - никто. Пыль из интернета. А ******* на фото - президент твоей страны, от решений которого зависит что ты и твоя семья будете кушать завтра. И на таком посту находится клинический идиот, двоечник, каждое слово которого вызывает приступы смеха в зале и приступы головной боли у экспертов. Об этом подумай.
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28.04.2020 00:35 Відповісти
если бы умом, так ведь на самом деле просто своей червячностью. Он червяк, который никому не угрожает и его легко использовать. Человек без знаний, прицнипов и прочего. Идеальная шестерка: тупая, неопасная. Потому таких ценят, потому что их безопасно использовать. Если тебе хочется быть таким... ну тогда считай, что он заработал умом.
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28.04.2020 10:20 Відповісти
В государственных банках может, но пока выдают под 15,5%.
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28.04.2020 11:41 Відповісти
БАНКИ -ЗЛО
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27.04.2020 20:01 Відповісти
Ух как заливает, сразу видно - артист (впрочем, не артист - Артист, а так себе - зазывала и "кушать подано"). Уж так старается, так старается, и мордашечка вся я такая елейная и улыбочка - самая друческая и вдоховляющая. Молодец сучёнок, стахановски отрабатывает на паханов. А мы украинцы - неблагодарные; нам столько всего обещано, а нам этого - мало... Кстати, о доверчивости - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
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27.04.2020 20:33 Відповісти
Может и под 10%, но на какой срок? До 5 лет это чушь! Никакая молодая семья такой кредит не потянет, кроме мажоров.
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27.04.2020 20:41 Відповісти
А под 17% годовых на 20 лет (как сейчас) По вашей логике потянет?
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27.04.2020 23:58 Відповісти
Под 2,5% на 25 лет потянет! Хоть и зарплаты не ахти, но ..... У нас так не будет. Нет в Стране "длинных" денег!!!
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28.04.2020 01:12 Відповісти
п. Зе, немає з чим вітати, кредити , під час кризи, кредити повині бути під 1%, не більше, все решта піар !!!
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27.04.2020 20:46 Відповісти
бабки бюджета вам впаривают -это жэсть
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27.04.2020 20:49 Відповісти
Щось таке вже було...Чи, це продовження?Зеленский анонсировал программу ипотечных кредитов под 10% годовых - Цензор.НЕТ 4352
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27.04.2020 22:11 Відповісти
Зеленский анонсировал программу ипотечных кредитов под 10% годовых - Цензор.НЕТ 8636
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27.04.2020 22:47 Відповісти
Кредит на зарплату работникам??? Зеленский - заплати из своего кармана всем кто сейчас сидит дома , можешь взять на это кредит!
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27.04.2020 23:24 Відповісти
Не, ну а чьо ? ЗЕля с Беней возьмут кредит МВФ под 5% , дадут под ипотеку под 10% , и всё равно они в гешефте ! )
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27.04.2020 23:26 Відповісти
У нас Зебанутый на все руки мастак, и доктор и банкир))
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28.04.2020 00:03 Відповісти
Но на рояле у него лучше всего получается))
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28.04.2020 00:04 Відповісти
10% это хорошо, но для ипотеки все равно очень много. Тем более что банки ни чем не рискуют, всегда могут забрать недвижимость на выгодных для себя условиях. Должно быть не более 3%годовых на 20 и более лет. Как это сделано в нормальных странах.
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28.04.2020 07:52 Відповісти
в Украине с совковыми законами невозможно забрать недвижимость, если там прописан хотя бы 1 ребенок.
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28.04.2020 10:04 Відповісти
Прогрессивный налог не хочешь ввести, как во всех развитых странах? Ипотеки оно даёт, а кому они нужны? Молодежи они не нужны, их шатает по миру, как перекатиполе: от мобилизаций до постоянных выездов на заработки, им не до ипотек. Прогрессивный налог на прибыль и судебная реформа - вот что важно, а не подачки с лопаты
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28.04.2020 08:05 Відповісти
Прогрессивный налог был пр Куме, ничего хорошего не вышло.
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28.04.2020 09:59 Відповісти
Вот она истинная цель Зеленского - довести народ до нищеты, что б посадить всех на кредиты. Сначала он наживётся на процентах, потом как не смогут платить позабирает имущество.. истинный еврей что скажешь
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28.04.2020 08:32 Відповісти
Я смотрю, это популистское чмо всё никак не успокоится. Раздачу слонов еще пообещай, урод.
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28.04.2020 08:33 Відповісти
Вовчик), про жилье - оно не должно стоить в Украине в долларовом эквиваленте и зарплаты должны быть у людей, что б 30-40% они могли платить за жилье. А что премьер наобещал 6000-8000 тис гр зп .Это ж скок должна стоить квартира, что б собрать на 1ый взнос + патить каждый месяц при такой зп? Брать кредит на зарплаты под % - дибилизм , так как зарплаты плотяться с, прибыли предприятия , а при таком раскладе проще закрыться, а дальше епитесь вы с теми безработными как хотите .
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28.04.2020 08:58 Відповісти
Возьми договора на рассрочку и почитай - везде идет привязка к валюте
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28.04.2020 09:19 Відповісти
Там нет привязки к валюте.
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28.04.2020 09:59 Відповісти
за 100 дол - вышлю новой почтой пару договоров именно с привязкой , так как перед карантином интересовался этим вопросом. Бесплатно ничего делать не буду
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28.04.2020 10:06 Відповісти
Этот цирк устраивает каждый новый президент и премьер. Потом оказывается, что у экономики свои законы. Но перед этим несколько "своих" таки получают кредиты и дожидаются, когда инфляция и низкая ставка съедят их обязательства. А лохи как всегда в проигрыше. Лохи мы с вами.
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28.04.2020 09:10 Відповісти
Возьми договора на рассрочку и почитай - везде идет привязка к валюте
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28.04.2020 09:17 Відповісти
нигде нет привязки к валюте.
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28.04.2020 10:06 Відповісти
Ну значит мне жестко наврали в 3ех офисах застройщиков, а еще мне вылезло , когда читал договора ,+ в нашей местной газете есть объявления с квартирами , которые стоят по 8000-30000гр, ток валюта почему-то уе
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28.04.2020 10:11 Відповісти
в объявлениях ты можешь писать хоть чешские кроны. А в договорах застройщиков привязка к валюте - редкость. Я брал 2 квартиры в ипотеку все в гривне и никакой привязки к валюте.
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28.04.2020 11:05 Відповісти
Как только увижу или услышу Зеленского, сразу возникает желание узнать правду про его визит в Оман потому, что оманские инвестиции и торговля с Оманом оказались брехнёй.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.
Когда наступит это время, сколько можно скрывать правду от народа?
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28.04.2020 09:32 Відповісти
будуть роздавати своїм. Збитки компенсують з бюджету.
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28.04.2020 11:07 Відповісти
Самое время!
Самое время, млять, для дешёвых ипотечных кредитов и строительного бума!
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28.04.2020 11:26 Відповісти
Все одно це занадто дорогі кредити, під 10% річних це дорого, при середній зарплатні українця в 12 000 грн.
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28.04.2020 13:36 Відповісти

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