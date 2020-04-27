Минэкономики отказалось ограничивать экспорт кукурузы

Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства отказалось от намерения закрепить в дополнении к меморандуму о взаимопонимании с участниками зернового рынка предельный объем экспорта кукурузы в 2019/2020 МГ (МГ, июль-июнь).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение министерства, передает БизнесЦензор.

В сообщении отмечается, что на прошлой неделе в ходе онлайн-встречи с представителями аграрных ассоциаций Минэкономики представило проект дополнения к меморандуму о взаимопонимании относительно предельных объемов экспорта кукурузы урожая 2019 года. После его изучения аграрные ассоциации, представляющие отрасль животноводства, заявили, что не видят сейчас необходимости введения ограничений по экспорту кукурузы, поскольку полностью обеспечены ее запасами для производства комбикормов к новому урожаю.

"В то же время Минэкономики не снимает с повестки дня вопрос формализации согласованных объемов экспорта кукурузы и продолжает следить за ситуацией на рынке. Сейчас согласованные балансы этой культуры остаются под пристальным мониторингом всех участников рынка и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Стороны договорились о возможности пересмотра общей позиции в случае изменений", - отметили в министерстве.

Как сообщалось, ранее "Украинская зерновая ассоциация заявила", что никаких предпосылок для дефицита кукурузы на внутреннем рынке нет, поэтому определение предельного объема экспорта этой культуры на уровне 29,3 млн тонн в 2019/2020 МГ, по мнению ассоциации, является нецелесообразным.