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"Львовгаз" обнаружил кражу газа спиртзаводом

Вузливский спиртзавод во Львовской области осуществлял незаконный отбор газа.

Факт кражи газа 23 апреля обнаружили работники службы экономической безопасности АО "Львовгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Как выяснили специалисты газовой компании, на предприятии сорвали пломбы газораспределительной компании на защелках на входе на производство. Природный газ на спиртзаводе потребляли по запасной линии в обход основного счетчика газа. Злоумышленники также вывели из строя узел учета на обходной линии.

Таким образом, на Вузливском спиртзаводе осуществлялось безучетное использование природного газа. По обращению "Львовгаз" в Радехивском отделе Нацполиции Львовской области открыли уголовное производство.

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Львовгаз обнаружил кражу газа спиртзаводом 02

"Факт безучетного потребления топлива квалифицируется как несанкционированный отбор газа из газораспределительных систем (кража газа). Далее мы рассчитаем неучтенные объемы газа, которые употребил спиртзавод, после чего насчитаем штрафные санкции. Кроме того, за подобные нарушения предусмотрена еще и уголовная ответственность", – отмечает директор по безопасности АО "Львовгаз" Владимир Бойко.

Во время осмотра места происшествия, работниками АО "Львовгаз" и следователями национальной полиции во Львовской области были обнаружены и изъяты вещественные доказательства – сорванные пломбы оператора ГРМ и счетчик газа для проведения дальнейших экспертных исследований. По данному факту проводятся следственные действия.

Как отмечается в сообщении, плановая проверка счетчика на Вузливском спиртзаводе проводилась 1 апреля 2020 года.

В целом с начала года сотрудниками безопасности "Львовгаза" выявлено 146 правонарушений, связанных с несанкционированным отбором газа, из них 19 врезок в газовые сети и 127 вмешательств в работу счетчиков газа. В результате недобросовестным потребителям доначислено 8,4 млн грн, из них компании уже заплатили 4 млн грн.

Напомним, АО "Львовгаз" занимается распределением природного газа через распределительные газопроводы на территории Львовской области. Это старейшее отечественное предприятие в своей отрасли, а также одно из крупнейших по уровню газификации. Ежегодно компания транспортирует примерно 1,5 млрд кубометров природного газа потребителям Львовской области.

Общая длина распределительных газопроводов в области составляет 24,71 тыс. км, из которых распределительные – 16,64 тыс. км, газопроводы-вводы – 8,07 тыс. км. Регулирование давления газа осуществляется с помощью 4267 газорегуляторных пунктов и 72 781 домовых регуляторов.

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Вот непонятно,почему вопреки требованиям Конституции Украины(ст.13) до сих пор не отменены преступные "розничные" законы 2018 г ,которыми в качестве "регулировочных механизмов" в энергетике были введены паразитические прокладки АО,ООО и пр "Рога с копытами"? Их лохорегулирующую роль мы отчетливо видим сейчас-когда цены на нефть ушли в минус,а цена на газ привязана к цене на нефть, тоже минимальны,(около 500 грн за 1000 м.куб).тем более что эти паразиты (АО,ООО) за 30 лет угробили экономику страны и сейчас при "пандемии" набивают себе карманы ,направляя миллиардные средства мимо бюджета?. Понятно,что это хомут на шее госпредприятий энергетики(АЭС,ГЭС,ТЭЦ) они запутали весь учет и вместе с внедренным "троянским конем"-"зелеными" альтернативными негодяями убивают энергетическую отрасль у всех на глазах! Каким-то чудом все созданное умными людьми при плановой экономике не развалили еще дубинноголовые "реформаторы"-вопрос интересный.С газом собственной добычи вообще нонсенс.Государственные скважины по государственной ГТС(ст13 Конституции Украины) общенародный газ присваивают непонятные и противозаконные АО "Рога с копытами" и еще возмущаются что гос.предприятие-спиртзавод,который обеспечивает острую нехватку спирта для нужд остатков убиваемой "дебилореформаторами" медицины- что-то там забирает. Надо запустить все спиртзаводы и обязать все АО,ООО финансировать их за счет награбленного ими . Еще раз- если Д.Трамп вводит элементы плановой экономики в сфере крупного бизнеса,то почему никто из многочисленных наших вновь образованных "антикоррупционных" структур не защищает интересы государства и не пресекает подобный беспредел всяких АО,ООО и пр. антиконституционных образований и не вводит прямое госрегулирование энергетической отрасли,которую добивают со всех сторон? Ведь это называется вредительством,когда частная структура ,игнорирует распоряжения правительства и нужд государства в критический период для экономики?Да в тех же США их давно уже вкатали в асфальт,пусть бы они поперли против государства и распоряжений правительства и руководства страны.Интересы государства должны стоять выше шкурных интересов любых "эффективных частных собственников",и все наше законодательство надо приводить в соответствие с требованиями Конституции-тогда частная структура не будет ставить свои незаконные интересы выше интересов государства.Где наш Конституционный суд? Если наши депутаты рискуя жизнями работают день и ночь,почему КС не берет с них пример? Хочется надеяться что те,кому положено поправят "зиц-председателей Фунтов" и спиртзаводы будут работать без помех и наполнять бюджет,способствуя развитию реальной экономики.А возврат монополии государства на "спирт" и "табак", энергетику и ЖКХ- позволит вернуть долги нашему 30 летнему "кормильцу"-МВФ. Всем не болеть.
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28.04.2020 00:08 Відповісти

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