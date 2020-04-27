"Львовгаз" обнаружил кражу газа спиртзаводом

Вузливский спиртзавод во Львовской области осуществлял незаконный отбор газа.

Факт кражи газа 23 апреля обнаружили работники службы экономической безопасности АО "Львовгаз", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Как выяснили специалисты газовой компании, на предприятии сорвали пломбы газораспределительной компании на защелках на входе на производство. Природный газ на спиртзаводе потребляли по запасной линии в обход основного счетчика газа. Злоумышленники также вывели из строя узел учета на обходной линии.

Таким образом, на Вузливском спиртзаводе осуществлялось безучетное использование природного газа. По обращению "Львовгаз" в Радехивском отделе Нацполиции Львовской области открыли уголовное производство.

"Факт безучетного потребления топлива квалифицируется как несанкционированный отбор газа из газораспределительных систем (кража газа). Далее мы рассчитаем неучтенные объемы газа, которые употребил спиртзавод, после чего насчитаем штрафные санкции. Кроме того, за подобные нарушения предусмотрена еще и уголовная ответственность", – отмечает директор по безопасности АО "Львовгаз" Владимир Бойко.

Во время осмотра места происшествия, работниками АО "Львовгаз" и следователями национальной полиции во Львовской области были обнаружены и изъяты вещественные доказательства – сорванные пломбы оператора ГРМ и счетчик газа для проведения дальнейших экспертных исследований. По данному факту проводятся следственные действия.

Как отмечается в сообщении, плановая проверка счетчика на Вузливском спиртзаводе проводилась 1 апреля 2020 года.

В целом с начала года сотрудниками безопасности "Львовгаза" выявлено 146 правонарушений, связанных с несанкционированным отбором газа, из них 19 врезок в газовые сети и 127 вмешательств в работу счетчиков газа. В результате недобросовестным потребителям доначислено 8,4 млн грн, из них компании уже заплатили 4 млн грн.

Напомним, АО "Львовгаз" занимается распределением природного газа через распределительные газопроводы на территории Львовской области. Это старейшее отечественное предприятие в своей отрасли, а также одно из крупнейших по уровню газификации. Ежегодно компания транспортирует примерно 1,5 млрд кубометров природного газа потребителям Львовской области.

Общая длина распределительных газопроводов в области составляет 24,71 тыс. км, из которых распределительные – 16,64 тыс. км, газопроводы-вводы – 8,07 тыс. км. Регулирование давления газа осуществляется с помощью 4267 газорегуляторных пунктов и 72 781 домовых регуляторов.