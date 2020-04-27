Госбюджет за три месяца сведен с дефицитом в 33 миллиарда, – Казначейство

Государственный бюджет Украины за январь-март 2020 года сведен с дефицитом 32,7 млрд грн, по общему фонду дефицит составил 37,5 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Казначейства, внутренние государственные заимствования за три месяца составили 63,9 млрд грн, а погашения долговых обязательств по ним - 54,18 млрд грн.

Внешние заимствования составили почти 35 млрд грн при погашениях в 7 млрд грн. Доходы госбюджета за первый квартал этого года составили 211 млрд грн, в том числе 183 млрд грн по общему фонду при плане 210,5 млрд грн.

Налоговые поступления за три месяца 2020 года составили 174,3 млрд грн при плане на этот период в 200,6 млрд грн.

В частности, поступления от рентной платы за указанный период составили 7,014 млрд грн при запланированных 12,5 млрд грн. Внутренние налоги принесли 99,998 млрд грн поступлений при запланированных 120,55 млрд грн. Налог на добавленную стоимость с ввезенных в Украину товаров - 60 млрд грн при плане в 79,2 млрд грн. В то же время налог на прибыль предприятий принес 33,5 млрд грн при запланированных 32,35 млрд грн.

При этом расходы госбюджета составили 244,5 млрд грн, в том числе 221,8 млрд грн по общему фонду при плане в 250 млрд грн.

Местные бюджеты закрыли этот период с профицитом 15,4 млрд грн, в том числе по общему фонду профицит составил 16,98 млрд грн.

Дефицит сводного бюджета составил 17,32 млрд грн, в том числе 20,54 млрд грн по общему фонду.

Доходы госбюджета определены в 2020 году в размере 975,833 млрд грн (в том числе по общему фонду - до 855,4 млрд грн), расходы - 1,266 трлн грн (по общему фонду - 1,135 трлн грн).