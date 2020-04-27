Германия стала лидером Европы по росту расходов на оборону

Глобальные военные расходы в прошлом году выросли больше всего за десятилетие, Германия стала лидером по затратам в Европе.

Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Общая сумма военных расходов за 2019 год представляет собой увеличение на 3,6% по сравнению с 2018 годом и всего ежегодный рост расходов с 2010 года.

В пятерку стран, которые тратили в 2019 году на оборону больше и на долю которых приходилось 62% расходов, вошли США, Китай, Индия, Россия и Саудовская Аравия. Это первый случай, когда две азиатские государства вошли в тройку стран, которые тратят на оборону больше.

Германия по военным расходам лидирует в Европе.

Военные расходы Германии выросли на 10% в 2019 году, до $49,3 млрд. Это наибольший рост расходов среди 15 стран, которые больше всех потратили на оборону в 2019 году.

"Рост военных расходов Германии частично можно объяснить восприятием увеличенной угрозы со стороны России, которое разделяют многие государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО)", - рассказал научный сотрудник SIPRI Диего Лопес Да Силва.

"Вместе с тем, однако, военные расходы Франции и Великобритании оставались относительно стабильными", - добавил он.

Резко выросли военные расходы стран НАТО в Центральной Европе: например, расходы Болгарии выросли на 127%, главным образом за счет оплаты новых боевых самолетов, и Румынии - на 17%. Общие военные расходы всех 29 государств-членов НАТО в 2019 году составили $1,035 трлн.

В 2019 году Россия стала четвертой в мире по военным расходам, увеличив их на 4,5%, до $65,1 млрд.