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Швейцария возобновила работу парикмахерских и салонов красоты

Швейцария возобновила работу парикмахерских и салонов красоты

В Швейцарии с понедельника начали открываться салоны красоты, парикмахерские, тату-салоны, заработали в полном объеме ветеринарные клиники.

Также начали работу некоторые магазины, занимающиеся продажей строительных материалов, хозяйственных и садоводческих товаров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом магазины, салоны и клиники обязали следить за повышенными санитарными мерами, в том числе соблюдением социальной дистанцией и оплатой услуг платежными картами, а не наличными.

По сообщениям местных СМИ, спустя всего несколько минут после открытия хозмагазинов у их входов скопились длинные очереди.

Правительство Швейцарии приняло решение снимать меры в три этапа. Следующий этап послабления ограничений намечен на 11 мая, тогда откроются школы, а также все остальные магазины и рынки.

С 8 июня в Швейцарии планируется возобновление занятий в университетах, а также начало работы развлекательных центров.

С начала вспышки коронавирусной инфекции в Швейцарии зарегистрировано 29 тыс. случаев заболевания, 1,6 тыс. человек скончалось.

Автор: 

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