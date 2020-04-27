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Пандемия коронавируса далека от завершения, – глава ВОЗ

Пандемия коронавируса далека от завершения, – глава ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на фоне ослабления мер изоляции в ряде стран Европы, предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 вовсе не подходит к концу.

Об этом Гебрейесус сказал на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Пандемия далека от своего конца. ВОЗ продолжают беспокоить нарастающие тренды (с увеличением количества случаев заболевания) в Африке, Восточной Европе, Латинской Америке и некоторых странах Азии. Как и во всех прочих регионах, в странах этих регионов сообщается не обо всех случаях заболевания и летальных исходов, из-за небольших возможностей по взятию анализов", - сказал Гебрейесус. 

Он подчеркнул, что, хотя в Европе ввиду уменьшения масштаба прироста новых случаев COVID-19 начинают ослаблять меры социальной изоляции, в ВОЗ считают необходимым продолжать по-прежнему выявлять все случаи коронавируса и лечить их.

При этом Гебрейесус напомнил, что ВОЗ продолжает оказывать помощь ряду стран: в частности, на прошлой неделе организация отправила медицинские грузы в более чем 40 стран Африки. Всего, добавил Гебрейесус, ВОЗ отправила средства индивидуальной защиты в 105 стран, а лабораторные грузы - в более чем 127 стран.

Автор: 

ВООЗ (57) коронавірус (3210)


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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на фоне ослабления мер изоляции в ряде стран Европы, предупредил, что пандемия коронавируса COVID-19 вовсе не подходит к концу.//////////////////////////////////////////////////////////////////////\\ Обычно сезонными вспышками вирусных инфекций распоряжался высший разум-создатель всего на земле в т.ч и всех вирусов ,а не чиновники ВОЗ. Или не так? Они(потомки обезьян) знают больше,чем создатель ? Очень интересно.В конце октября-начало всех эпидемий ,в январе-феврале-пик заболевания,и к концу апреля все стихало после того как все 100 % населения уже к этому времени переболело гриппом и ОРВИ( в том числе и "короновирусами),приобретя иммунитет. Так было все 2000 лет истории человечества. Что не так с "Ковидом-19" в этом сезоне? //////// "COVID-19" - эпидемия пиара, больше людей умрет от тоски"-
Профессор Йорам Лис, бывший генеральный директор министерства здравоохранения Израиля. Источник: https://biz.censor.net/n3191932
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28.04.2020 02:20 Відповісти

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